ProfilomHírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megszólalt Orbán Áron ügyvédje: „Érthetetlen, mi indokolta az őrizetbe vételt”

Rendkívüli

Magyar Péter megmutatta, milyen, amikor valaki a kettesért küzd a német nyelvvizsgán – Deutsch Tamás is beszólt a miniszterelnöknek

Argentína

Elképesztő tömeg gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén – fotók

1 órája
Olvasási idő: 2 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A katolikus egyházfő szabadtéri miséjére hívők milliói gyűltek össze Argentína fővárosában, Buenos Airesben. XIV. Leó pápa beszédében a hit, a család és a közösség fontosságát hangsúlyozta.
Szóljon hozzá!
Link másolása
Vágólapra másolva!
ArgentínaXIV. Leó pápaszentmise

Mintegy 2,5 millió ember vett részt XIV. Leó pápa szabadtéri miséjén november 9-én, hétfőn az argentin fővárosban, Buenos Airesben. A katolikus egyházfő szertartása hatalmas tömeget vonzott, a hívek már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a helyszínen.

XIV. Leó pápa a hívek körében a montevideói Centenario Stadionban 2026. november 7-én. November 8, 2026, Paysandu, Uruguay: Pope Leo XIV is cheered by faithful as he arrives for a prayer vigil at Centenario Stadium in Montevideo, Uruguay, 7 November 2026. ANSA/DANIEL DAL ZENNARO. (Credit Image: © ANSA via ZUMA Press)
XIV. Leó pápa a hívek körében a montevideói Centenario Stadionban 2026. november 7-én 
Fotó: Daniel Dal Zennaro

Rekordszámú hívő gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén

A misét a város Palermo negyedében tartották. A résztvevők közül sokan már az éjszaka folyamán megérkeztek, hogy minél közelebbről láthassák az egyházfőt.

The Pope During The Departure For The Apostolic Journey To Uruguay, Argentina And Peru
Official Welcome For Pope Leo XIV In Argentina
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-222511
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-222847
Pope Leo XIV Apostolic Visit To Uruguay, Argentina And PerÃ¹
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-222819
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-224345
Pope Leo XIV Visits Staff And Residents Of PequeÃ±O Cottolengo Don Orione In Claypole
Pope Leo XIV Visits Staff And Residents Of PequeÃ±O Cottolengo Don Orione In Claypole
Pope Leo XIV Visits Staff And Residents Of PequeÃ±O Cottolengo Don Orione In Claypole
Pope Leo XIV Meets Uruguay's President Yamandu Orsi In Montevideo
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-224356
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-224248
urn:newsml:dpa.com:20090101:261109-99-224247
ITALYâ€”POPE LEO XVI STEPS OUT ONTO THE BALCONY OF THE BUENOS AIRES CATHEDRAL November 9, 2026
Galéria: 2,5 millió ember vett rész XIV. Leó pápa miséjén Argentínában
Fotó: Nortfoto, AFP
1/16
2,5 millió ember vett rész XIV. Leó pápa miséjén Argentínában

Az esemény XIV. Leó pápa eddigi legnagyobb tömeget vonzó miséje volt. A szertartáson Javier Milei argentin elnök is részt vett – számolt be róla az El Pais

 

Szóljon hozzá!