Elképesztő tömeg gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén – fotók

Mintegy 2,5 millió ember vett részt XIV. Leó pápa szabadtéri miséjén november 9-én, hétfőn az argentin fővárosban, Buenos Airesben. A katolikus egyházfő szertartása hatalmas tömeget vonzott, a hívek már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a helyszínen.

XIV. Leó pápa a hívek körében a montevideói Centenario Stadionban 2026. november 7-én

Fotó: Daniel Dal Zennaro

Rekordszámú hívő gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén

A misét a város Palermo negyedében tartották. A résztvevők közül sokan már az éjszaka folyamán megérkeztek, hogy minél közelebbről láthassák az egyházfőt.