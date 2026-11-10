Elképesztő tömeg gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén – fotók

A katolikus egyházfő szabadtéri miséjére hívők milliói gyűltek össze Argentína fővárosában, Buenos Airesben. XIV. Leó pápa beszédében a hit, a család és a közösség fontosságát hangsúlyozta.
Mintegy 2,5 millió ember vett részt XIV. Leó pápa szabadtéri miséjén november 9-én, hétfőn az argentin fővárosban, Buenos Airesben. A katolikus egyházfő szertartása hatalmas tömeget vonzott, a hívek már órákkal a kezdés előtt gyülekeztek a helyszínen.
Rekordszámú hívő gyűlt össze XIV. Leó pápa miséjén
A misét a város Palermo negyedében tartották. A résztvevők közül sokan már az éjszaka folyamán megérkeztek, hogy minél közelebbről láthassák az egyházfőt.
Galéria: 2,5 millió ember vett rész XIV. Leó pápa miséjén Argentínában
Fotó: Nortfoto, AFP
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2,5 millió ember vett rész XIV. Leó pápa miséjén Argentínában
Az esemény XIV. Leó pápa eddigi legnagyobb tömeget vonzó miséje volt. A szertartáson Javier Milei argentin elnök is részt vett – számolt be róla az El Pais.