XIV. Leó pápát arcon találta egy rózsafüzér hétfőn, amikor a pápamobilban a perui fővárosban, Limában található Las Palmas légibázison tartandó búcsúmisére érkezett. A Reuters beszámolója szerint a tömegből többen rózsafüzéreket dobtak a 71 éves egyházfő felé, aki megpróbálta elkapni azokat, az egyik azonban az arcának csapódott.

XIV. Leó pápa a limai búcsúmisére érkezett, amikor egy rózsafüzér arcon találta

Fotó: AFP / AFP

A történtekről készült fényképeken látható, amint a pápa a pápamobilban állva az arcát dörzsöli. Az incidens ellenére folytatta programját, és megtartotta a szentmisét, amelyen mintegy 1,5 millió ember vett részt.

XIV. Leó pápa második hazájának nevezte Perut

A katolikus egyházfő a szentmisén megköszönte a peruiak vendégszeretetét, és második hazájának nevezte az országot, ahol korábban misszionáriusként szolgált, később pedig Chiclayo püspöke volt. Beszédében hangsúlyozta, hogy Peruban tanulta meg, mit jelent püspöknek lenni, mostani látogatása során pedig még többet tapasztalt arról, hogyan szolgálhat Péter utódjaként.

Otthon éreztem magam, és emlékeztettetek arra, hogy az egyház valóban egy család

– fogalmazott a pápa, hozzátéve, hogy a perui népet mindig a szívében hordozza.

XIV. Leó pápa a perui fővárosban, Limában, 2026. november 16-án

Fotó: AFP / VATICAN MEDIA

A Chicagóban született egyházfő amerikai és perui állampolgársággal is rendelkezik. Dél-amerikai körútja Uruguayban kezdődött, Argentínában folytatódott, majd a hatnapos perui látogatással ért véget.

Nem ez volt az első alkalom, hogy a hívek által felé dobott tárgyak miatt kisebb incidens történt. Májusban a Vatikánban egy hívő hot dog alakú plüssjátékot dobott XIV. Leó pápa felé, amelyet az egyházfő megpróbált elkapni.