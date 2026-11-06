Egy hónappal súlyos műtétje után több ezer kilométeres útra indult XIV. Leó pápa

Pénteken 12 napos dél-amerikai körútra indult XIV. Leó pápa, akit októberben tüdőrák miatt műtöttek meg. A 71 éves egyházfő november 17-ig Uruguayba, Argentínába és Peruba látogat, ahol várhatóan több millió hívő vesz részt a programjain – számolt be róla a Reuters.

XIV. Leó pápa a római Fiumicino repülőtéren, ahonnan 12 napos dél-amerikai körútra indul

Fotó: FILIPPO MONTEFORTE / AFP

A pápa mintegy 31 ezer kilométert tesz meg, tíz várost keres fel, és összesen 36 beszédet mond. A látogatás az elmúlt évtizedek egyik legmegterhelőbb külföldi pápai körútjának ígérkezik.

A Chicagóban született egyházfő korábban évtizedeken át Peruban szolgált misszionáriusként, és perui állampolgárságot is szerzett. Matteo Bruni vatikáni szóvivő szerint XIV. Leó hazatérésként tekint az utazásra, mivel olyan helyekre látogat vissza, amelyekhez szoros személyes szálak fűzik.

Politikai és társadalmi kérdések is napirendre kerülnek

Az egyházfő péntek reggel indult el Rómából, első állomása Uruguay, ahol vasárnapig három várost keres fel. Ezt követően három napot Argentínában, majd hat napot Peruban tölt.

A programban szabadtéri misék, hivatalos találkozók és beszédek szerepelnek. Argentínában egy börtönbe is ellátogat, Peruban pedig helikopterrel keresi fel az Andok távoli településeit.

A pápa várhatóan a környezetpusztításról, a fegyverkereskedelemről és a térség politikai instabilitásáról is beszél. Argentínában Javier Milei államfővel is találkozik.

Az argentin hatóságok becslése szerint mintegy hétmillió ember vehet részt a pápalátogatás eseményein. Az országban és Uruguayban az 1980-as évek vége óta nem járt katolikus egyházfő.

A Vatikán szerint XIV. Leó pápa teljesen felépült Az egyházfőt októberben tüdőrák miatt műtötték meg. Orvosai szerint a daganat helyi kiterjedésű volt, az operáció után nincs szükség további kezelésre. A Vatikán közölte, hogy XIV. Leó pápa teljesen felépült, ezért a dél-amerikai út során nem terveznek különleges egészségügyi óvintézkedéseket. A Reuters által megkérdezett szakértők szerint a hosszú repülőút engedélyezése arra utal, hogy a műtét utáni szövődmények kockázata alacsony. Ugyanakkor a megterhelő program miatt pihenőkre lehet szükség, különösen a perui Andok magaslati területein.

A látogatás egyházi szempontból is jelentős, mivel Latin-Amerikában az utóbbi években csökkent a katolikus egyház befolyása. A helyi vezetők abban bíznak, hogy a pápai körút hozzájárulhat a vallási élet megerősítéséhez.