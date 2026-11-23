Hatalmas tűzvész pusztított Zanzibár egyik népszerű tengerparti üdülőövezetében, ahol hat szálloda vált a lángok martalékává. A tűz szombat délután ütött ki a Nungwi Beachen található Makofi Hotelben, majd gyorsan átterjedt a szomszédos épületekre
Tűzvész Zanzibáron
A lángok terjedését az erős szél és az épületek nádtetői is elősegítették. A hatalmas tűzvész miatt mintegy 180 turistát kellett kimenekíteni, több szállodai alkalmazott pedig megsérült. Halálos áldozat szerencsére nem volt. A tűzoltók mintegy három órán keresztül küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet.
A pusztító tűzvész pontos okát egyelőre vizsgálják. Az előzetes információk szerint a lángok egy kenyérsütéshez használt kemencéből csaphattak fel, a hatóságok azonban óvatosságra intettek a találgatásokkal kapcsolatban.
Nasra Nassor, Zanzibár turisztikai minisztere közölte, hogy a kormány felméri a károkat, kivizsgálja a tűz okát, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. A vizsgálat hétfőn is folytatódott – írja a ABC News.