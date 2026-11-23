Hatalmas tűzvész pusztított Zanzibár egyik népszerű tengerparti üdülőövezetében, ahol hat szálloda vált a lángok martalékává. A tűz szombat délután ütött ki a Nungwi Beachen található Makofi Hotelben, majd gyorsan átterjedt a szomszédos épületekre

Tűzvész Zanzibáron Forrás: Africa Affair/X Fotó: Screenshot

Tűzvész Zanzibáron

A lángok terjedését az erős szél és az épületek nádtetői is elősegítették. A hatalmas tűzvész miatt mintegy 180 turistát kellett kimenekíteni, több szállodai alkalmazott pedig megsérült. Halálos áldozat szerencsére nem volt. A tűzoltók mintegy három órán keresztül küzdöttek a lángokkal, mire sikerült megfékezniük a tüzet.

🚨 #ZANZIBAR: FIRE DESTROYS SIX HOTELS AND 40 SHOPS A major fire tore through Nungwi, a popular tourist hotspot, after reportedly starting in a hotel bakery oven. 183 tourists were evacuated safely, with no deaths reported. #CarlingKO Naqueeda #Amakhosi4Life https://t.co/6KMqtfsz6n — Africa Affair (@affair_africa) November 23, 2026

A pusztító tűzvész pontos okát egyelőre vizsgálják. Az előzetes információk szerint a lángok egy kenyérsütéshez használt kemencéből csaphattak fel, a hatóságok azonban óvatosságra intettek a találgatásokkal kapcsolatban.

A massive fire swept through Nungwi, Zanzibar, damaging six hotels, four restaurants and around 40 shops. The blaze was brought under control after approximately three hours. All 183 tourists were safely evacuated. #Zanzibar #Tanzania #News #Fire https://t.co/8vrTBdodJ5 — Molitics Global (@Molitics_global) November 23, 2026

Nasra Nassor, Zanzibár turisztikai minisztere közölte, hogy a kormány felméri a károkat, kivizsgálja a tűz okát, majd megteszi a szükséges intézkedéseket. A vizsgálat hétfőn is folytatódott – írja a ABC News.