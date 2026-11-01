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németország

Elszabadult a pokol halloween éjszakáján: Molotov-koktéllal támadtak a rendőrökre a tüntetők

1 órája
Olvasási idő: 6 perc
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Erőszakba torkolló tüntetések, lángoló barikádok és rendőrök elleni támadások zavarták meg a halloween éjszakáját Európa több nagyvárosában. A zavargások Németországban és Franciaországban különösen súlyosak voltak, de Bécsben is számos rendőri intézkedésre volt szükség.
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németországfranciaországhalloween éjszaka

Több európai nagyvárosban is zavargások és erőszakos összecsapások kísérték a halloween éjszakáját. A Kronen Zeitung beszámolója szerint Németországban barikádokat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, Franciaországban pedig egy rendőr súlyosan megsérült, miután Molotov-koktél találta el.

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Erőszakos zavargások törtek ki halloween éjszakáján Európa több nagyvárosában: rendőrökre támadtak, barikádokat gyújtottak fel, és vízágyúkat is bevetettek. Fotó: STIEN HOHN / Hans Lucas

Zavargások Németországban: fegyverboltot is kifosztottak

A „Gen Z regelt” kezdeményezés eredetileg békés tiltakozásokra szólított fel, több német városban azonban már a délutáni órákban elfajult a helyzet.

Frankfurtban rendbontók betörték egy fegyverüzlet kirakatát, és fegyvereket vittek el. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, két fegyvert pedig lefoglalt. A belvárosban további üzleteket is megrongáltak, a hatóságok szerint Molotov-koktélokat dobtak a rendőrök felé.

STRASBOURG, FRANCE - OCTOBER 31: Protesters set fire during a nationwide demonstrations organized by Yellow Vest movement, labour unions and high school and university students, in Strasbourg, France on October 31, 2026. Elyxandro Cegarra / Anadolu (Photo by ELYXANDRO CEGARRA / Anadolu via AFP)
Franciaország. Fotó: ELYXANDRO CEGARRA / ANADOLU

Hamburgban palackokkal és robbanó pirotechnikai eszközökkel támadtak a rendőrökre. Az égő barikádok oltására vízágyúkat, a rendbontók ellen könnygázt vetettek be.

Kölnben kövekkel dobálták a rendőröket, és 200 embert őrizetbe vettek. Berlinben petárdákkal támadtak az egyenruhásokra, járműveket rongáltak meg, a rendőrség pedig feloszlatta a demonstrációt.

Más városokban is történtek incidensek: Hannoverben egy nő megsérült egy petárdától, Drezdában hulladékgyűjtők égtek, Brémában pedig rendőröket ütöttek és rúgtak meg.

Police arresting a rioter during riots that erupted after a GenZ demonstration was disbanded in Frankfurt, Germany on October 31st, 2026. (Photo by Stien Hohn / Hans Lucas via AFP)
Németország. Fotó: STIEN HOHN / Hans Lucas

Molotov-koktéltól gyulladt meg egy rendőr Párizsban

Franciaországban szintén súlyos összecsapások történtek. Párizsban egy Molotov-koktélt dobtak a rohamrendőrök által biztosított útzárra, amitől az egyik rendőr lángra kapott, és súlyos lábsérülést szenvedett.

Laurent Nuñez francia belügyminiszter 

példátlan erőszakról beszélt, a támadást pedig emberölési kísérletnek nevezte.

Párizsban és Lyonban könnygázt vetettek be, Rennes-ben és Toulouse-ban is összecsapások alakultak ki. A francia belügyminisztérium adatai szerint országszerte 320 ezren demonstráltak, míg az ifjúsági szervezetek 500 ezer résztvevőről számoltak be.

31 October 2026, Hesse, Frankfurt am Main: Police officers are putting out a fire. Protesters smashed the windows of stores in order to loot them. In downtown Frankfurt, rioters and police clashed this evening. Perpetrators smashed storefront windows, including those of a gun shop. According to police, violent groups remain active in downtown Frankfurt even after a demonstration was dispersed due to repeated attacks on law enforcement officers. Photo: Andreas Arnold/dpa (Photo by Andreas Arnold / dpa Picture-Alliance via AFP)
Németország. Fotó: ANDREAS ARNOLD / DPA

Bécsben is rendőröket kellett mozgósítani

Az osztrák fővárosban már előzetesen bedeszkázták több üzlet kirakatát. A bécsi rendőrség rendkívül magas intézkedési számról számolt be.

Donaustadtban mobil illemhelyeket gyújtottak fel, Favoritenben felrobbantottak egy cigarettaautomatát. Brigittenauban és Meidlingben két embert vettek őrizetbe a hatóságokkal szembeni ellenállás miatt.

A rendőrséget több pirotechnikai incidenshez is riasztották.

 

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