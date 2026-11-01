Elszabadult a pokol halloween éjszakáján: Molotov-koktéllal támadtak a rendőrökre a tüntetők

Több európai nagyvárosban is zavargások és erőszakos összecsapások kísérték a halloween éjszakáját. A Kronen Zeitung beszámolója szerint Németországban barikádokat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, Franciaországban pedig egy rendőr súlyosan megsérült, miután Molotov-koktél találta el.

Erőszakos zavargások törtek ki halloween éjszakáján Európa több nagyvárosában: rendőrökre támadtak, barikádokat gyújtottak fel, és vízágyúkat is bevetettek. Fotó: STIEN HOHN / Hans Lucas

Zavargások Németországban: fegyverboltot is kifosztottak

A „Gen Z regelt” kezdeményezés eredetileg békés tiltakozásokra szólított fel, több német városban azonban már a délutáni órákban elfajult a helyzet.

Frankfurtban rendbontók betörték egy fegyverüzlet kirakatát, és fegyvereket vittek el. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, két fegyvert pedig lefoglalt. A belvárosban további üzleteket is megrongáltak, a hatóságok szerint Molotov-koktélokat dobtak a rendőrök felé.

Franciaország. Fotó: ELYXANDRO CEGARRA / ANADOLU

Hamburgban palackokkal és robbanó pirotechnikai eszközökkel támadtak a rendőrökre. Az égő barikádok oltására vízágyúkat, a rendbontók ellen könnygázt vetettek be.

Plünderungen in Frankfurt. Quelle: Tiktok "seheichanders" #GenZregelt https://t.co/tw9nhbBwmV — Prophet (@GeFreeLE) October 31, 2026

Kölnben kövekkel dobálták a rendőröket, és 200 embert őrizetbe vettek. Berlinben petárdákkal támadtak az egyenruhásokra, járműveket rongáltak meg, a rendőrség pedig feloszlatta a demonstrációt.

Más városokban is történtek incidensek: Hannoverben egy nő megsérült egy petárdától, Drezdában hulladékgyűjtők égtek, Brémában pedig rendőröket ütöttek és rúgtak meg.

Németország. Fotó: STIEN HOHN / Hans Lucas

Molotov-koktéltól gyulladt meg egy rendőr Párizsban

Franciaországban szintén súlyos összecsapások történtek. Párizsban egy Molotov-koktélt dobtak a rohamrendőrök által biztosított útzárra, amitől az egyik rendőr lángra kapott, és súlyos lábsérülést szenvedett.

🔴 🇩🇪 ALLEMAGNE URGENT Des pillages sont en cours à Francfort. Situation tendue. À suivre. #Frankfurt #Francfort #31October2026 https://t.co/uMGMbeH7W4 — Geocrises FR (@geocrises) October 31, 2026

Laurent Nuñez francia belügyminiszter

példátlan erőszakról beszélt, a támadást pedig emberölési kísérletnek nevezte.

Párizsban és Lyonban könnygázt vetettek be, Rennes-ben és Toulouse-ban is összecsapások alakultak ki. A francia belügyminisztérium adatai szerint országszerte 320 ezren demonstráltak, míg az ifjúsági szervezetek 500 ezer résztvevőről számoltak be.

Németország. Fotó: ANDREAS ARNOLD / DPA

Bécsben is rendőröket kellett mozgósítani

Az osztrák fővárosban már előzetesen bedeszkázták több üzlet kirakatát. A bécsi rendőrség rendkívül magas intézkedési számról számolt be.