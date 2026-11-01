Elszabadult a pokol halloween éjszakáján: Molotov-koktéllal támadtak a rendőrökre a tüntetők

Több európai nagyvárosban is zavargások és erőszakos összecsapások kísérték a halloween éjszakáját. A Kronen Zeitung beszámolója szerint Németországban barikádokat gyújtottak fel, üzleteket fosztottak ki, Franciaországban pedig egy rendőr súlyosan megsérült, miután Molotov-koktél találta el.
Zavargások Németországban: fegyverboltot is kifosztottak
A „Gen Z regelt” kezdeményezés eredetileg békés tiltakozásokra szólított fel, több német városban azonban már a délutáni órákban elfajult a helyzet.
Frankfurtban rendbontók betörték egy fegyverüzlet kirakatát, és fegyvereket vittek el. A rendőrség egy gyanúsítottat elfogott, két fegyvert pedig lefoglalt. A belvárosban további üzleteket is megrongáltak, a hatóságok szerint Molotov-koktélokat dobtak a rendőrök felé.
Hamburgban palackokkal és robbanó pirotechnikai eszközökkel támadtak a rendőrökre. Az égő barikádok oltására vízágyúkat, a rendbontók ellen könnygázt vetettek be.
Kölnben kövekkel dobálták a rendőröket, és 200 embert őrizetbe vettek. Berlinben petárdákkal támadtak az egyenruhásokra, járműveket rongáltak meg, a rendőrség pedig feloszlatta a demonstrációt.
Más városokban is történtek incidensek: Hannoverben egy nő megsérült egy petárdától, Drezdában hulladékgyűjtők égtek, Brémában pedig rendőröket ütöttek és rúgtak meg.
Molotov-koktéltól gyulladt meg egy rendőr Párizsban
Franciaországban szintén súlyos összecsapások történtek. Párizsban egy Molotov-koktélt dobtak a rohamrendőrök által biztosított útzárra, amitől az egyik rendőr lángra kapott, és súlyos lábsérülést szenvedett.
Laurent Nuñez francia belügyminiszter
példátlan erőszakról beszélt, a támadást pedig emberölési kísérletnek nevezte.
Párizsban és Lyonban könnygázt vetettek be, Rennes-ben és Toulouse-ban is összecsapások alakultak ki. A francia belügyminisztérium adatai szerint országszerte 320 ezren demonstráltak, míg az ifjúsági szervezetek 500 ezer résztvevőről számoltak be.
Bécsben is rendőröket kellett mozgósítani
Az osztrák fővárosban már előzetesen bedeszkázták több üzlet kirakatát. A bécsi rendőrség rendkívül magas intézkedési számról számolt be.
Donaustadtban mobil illemhelyeket gyújtottak fel, Favoritenben felrobbantottak egy cigarettaautomatát. Brigittenauban és Meidlingben két embert vettek őrizetbe a hatóságokkal szembeni ellenállás miatt.
A rendőrséget több pirotechnikai incidenshez is riasztották.