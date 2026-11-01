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németország

Könnygáz, molotov-koktél: utcai összecsapásba torkollott több tüntetés is – galéria

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Több százezer ember vonult utcára szombaton Európában a megélhetési költségek és az oktatás helyzete miatt. A zavargások Franciaországban és Németországban is erőszakos összecsapásokhoz vezettek, a rendőrök könnygázt és vízágyúkat vetettek be.
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németországfranciaországrendőrzavargások

Zavargások kísérték a szombati tüntetéseket Franciaországban és Németországban, ahol a fiatalok kezdeményezésére tömegek tiltakoztak az oktatás hiányosságai és a megélhetési nehézségek miatt. Az Associated Press beszámolója szerint a demonstrációk többsége békés volt, több városban azonban erőszakba torkolltak a megmozdulások.

zavargások
A zavargások Franciaországban és Németországban is erőszakos összecsapásokhoz vezettek.
Fotó: Lab Mo / AFP

Zavargások Franciaországban: több mint 560 embert tartóztattak le

Franciaországban már harmadik egymást követő hétvégén vonultak utcára a tiltakozók. A kormány becslése szerint szombaton 320 ezren demonstráltak, a rendőrség pedig több mint 560 embert vett őrizetbe.

Párizsban a tüntetés végén palackokkal és pirotechnikai eszközökkel támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal és villanógránátokkal válaszoltak. Országszerte mintegy 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak.

Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Halloween, zavargások Európában, Halloweenzavargások
Galéria: Halloweeni káosz: zavargások Európa-szerte
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Párizs

Németországban fegyverboltot fosztottak ki

Németország több mint 30 városában szervezett tüntetéseket a „Gen Z regelt” ifjúsági mozgalom. A résztvevők jobb oktatást, megfizethető lakhatást és nagyobb társadalmi támogatást követeltek.

Frankfurtban rendbontók üzleteket törtek fel, egy fegyverboltból pedig fegyvereket loptak, amelyeket később a rendőrség visszaszerzett. Molotov-koktélokat is dobtak az egyenruhásokra.

Kölnben és Hamburgban szintén összecsapások történtek, a rendőrök vízágyúkat vetettek be.

Portugáliában eközben ezrek tiltakoztak békésen a lakhatási válság miatt, Hollandiában pedig a zavargásoktól tartva több üzletet elővigyázatosságból bedeszkáztak.

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