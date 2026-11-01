Könnygáz, molotov-koktél: utcai összecsapásba torkollott több tüntetés is – galéria

Zavargások kísérték a szombati tüntetéseket Franciaországban és Németországban, ahol a fiatalok kezdeményezésére tömegek tiltakoztak az oktatás hiányosságai és a megélhetési nehézségek miatt. Az Associated Press beszámolója szerint a demonstrációk többsége békés volt, több városban azonban erőszakba torkolltak a megmozdulások.
Zavargások Franciaországban: több mint 560 embert tartóztattak le
Franciaországban már harmadik egymást követő hétvégén vonultak utcára a tiltakozók. A kormány becslése szerint szombaton 320 ezren demonstráltak, a rendőrség pedig több mint 560 embert vett őrizetbe.
Párizsban a tüntetés végén palackokkal és pirotechnikai eszközökkel támadtak a rendőrökre, akik könnygázzal és villanógránátokkal válaszoltak. Országszerte mintegy 70 ezer rendőrt és csendőrt mozgósítottak.
Németországban fegyverboltot fosztottak ki
Németország több mint 30 városában szervezett tüntetéseket a „Gen Z regelt” ifjúsági mozgalom. A résztvevők jobb oktatást, megfizethető lakhatást és nagyobb társadalmi támogatást követeltek.
Frankfurtban rendbontók üzleteket törtek fel, egy fegyverboltból pedig fegyvereket loptak, amelyeket később a rendőrség visszaszerzett. Molotov-koktélokat is dobtak az egyenruhásokra.
Kölnben és Hamburgban szintén összecsapások történtek, a rendőrök vízágyúkat vetettek be.
Portugáliában eközben ezrek tiltakoztak békésen a lakhatási válság miatt, Hollandiában pedig a zavargásoktól tartva több üzletet elővigyázatosságból bedeszkáztak.