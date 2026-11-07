Lángoló utcák, könnygáz és vízágyúk – fotókon a világszerte zajló tüntetések

Bangladesben a textilipari dolgozók béremelést követelnek, miután a megélhetési költségek jelentősen emelkedtek. A tiltakozások során több száz gyárban szünetelt a termelés, Dakkában és környékén pedig zavargások törtek ki, tüntetők és a rendőrök csaptak össze. Franciaországban a bérek, a megélhetési költségek és a közszolgáltatások helyzete miatt vonultak utcára a tiltakozók. Lyonban a rendőrség könnygázt is bevetett.

Zenészek léptek fel a tüntetők között a franciaországi Lyonban 2026. november 5-én

Fotó: ABOLFAZL SALMANZADEH / AFP

Chilében október 18-án a 2019-es társadalmi tiltakozáshullám évfordulóján tartottak demonstrációt. Santiago utcáin a tüntetők és a rendőrök között összecsapások alakultak ki, a hatóságok vízágyúkat vetettek be – írja a Reuters.

Galériánkban megnézheted a világ különböző pontjain zajló tüntetések és utcai összecsapások pillanatait: