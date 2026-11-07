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zavargások

Lángoló utcák, könnygáz és vízágyúk – fotókon a világszerte zajló tüntetések

Tegnap, 7:15
Olvasási idő: 2 perc
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A világ különböző pontjain demonstrálók vonultak utcára. A zavargások és tüntetések hátterében országonként eltérő társadalmi és politikai konfliktusok állnak.
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zavargásoktüntetésFranciaországBangladesChile

Bangladesben a textilipari dolgozók béremelést követelnek, miután a megélhetési költségek jelentősen emelkedtek. A tiltakozások során több száz gyárban szünetelt a termelés, Dakkában és környékén pedig zavargások törtek ki, tüntetők és a rendőrök csaptak össze. Franciaországban a bérek, a megélhetési költségek és a közszolgáltatások helyzete miatt vonultak utcára a tiltakozók. Lyonban a rendőrség könnygázt is bevetett.

Zenészek léptek fel a tüntetők között a franciaországi Lyonban 2026. november 5-én , zavargásokMusicians perform among demonstrators during a protest in Lyon, France, on November 5, 2026. Trade unions organize nationwide demonstrations to demand higher wages and defend public services and jobs. (Photo by Abolfazl Salmanzadeh / Middle East Images via AFP)
Zenészek léptek fel a tüntetők között a franciaországi Lyonban 2026. november 5-én
Fotó: ABOLFAZL SALMANZADEH / AFP

Chilében október 18-án a 2019-es társadalmi tiltakozáshullám évfordulóján tartottak demonstrációt. Santiago utcáin a tüntetők és a rendőrök között összecsapások alakultak ki, a hatóságok vízágyúkat vetettek be – írja a Reuters.

Galériánkban megnézheted a világ különböző pontjain zajló tüntetések és utcai összecsapások pillanatait:

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Galéria: Zavargások világszerte
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Lyon, Franciaország

 

 

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