Zelenszkij kikérné az ukránok véleményét a területfeladásról

Kikérné az ukrán elnök a társadalom véleményét, ha a partnerek NATO- és európai uniós tagságot is magukban foglaló, valódi biztonsági garanciákért cserébe Ukrajnának a Donyec-medencéből történő kivonulást javasolnák. Ezt Volodimir Zelenszkij újságíróknak nyilatkozva jelentette ki szombaton Kijevben az Ukrinform hírügynökség beszámolója szerint.

Zelenszkij azt mondta, nem dönthet önkényesen az ország területeinek sorsáról

Fotó: TETIANA DZHAFAROVA / AFP

„Többször is elmondtam: Ukrajna nem vonul vissza, és nem adja át területeit terroristáknak. Az amerikaiak feltették a kérdést: és ha Ukrajna a NATO tagja lesz, akkor kivonul a Donbászból? Ez volt az első alkalom. Partnereinkkel egy átfogó biztonsági csomagról tárgyalunk, amelyet az egyeztetések során felajánlhatnak nekünk: konkrét biztonsági garanciákról a NATO és az EU részéről, egy erős ukrán hadseregről, ami megfelelő létszámú katonai állományt, fegyvereket és meghatározott időre szóló pénzügyi támogatást jelent, valamint egy pénzügyi forrásokkal és egyértelmű finanszírozási háttérrel rendelkező újjáépítési tervről. Ha az amerikai fél a többi NATO-partnerrel együtt éppen ezt erősíti meg számunkra, akkor kikérem a társadalmunk véleményét: elfogadjuk vagy sem? Nincs jogom önkényesen dönteni erről. Ehhez azonban konkrétumokra van szükség, amelyek egyelőre még hiányoznak, minderről jelenleg is tárgyalunk” – fejtette ki Zelenszkij.

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Az Egyesült Államok engedélyezte 500 korszerű elfogórakéta lehetséges eladását Ukrajnának. A Patriot rakéták azonban csak évekkel később érkezhetnek meg, miközben Volodimir Zelenszkij szerint az országnak már ezen a télen szüksége lenne rájuk.