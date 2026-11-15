Verseny közben zuhant le a lóról a zsoké - mindössze 22 évesen vesztette életét

Meghalt egy ausztrál zsoké, miután verseny közben leesett a lováról. A 22 éves Izzy Neale november 8-án a Warren Shire Cotton Kupán indult, amikor futam közben lebukott Marnoo nevű lováról.

Verseny közben zuhant le lováról a zsoké, már nem tudták megmenteni az életét. (Képünk illusztráció) Fotó: Unsplash

A hírek szerint az esés után elveszítette az eszméletét, ezért mentőhelikopterrel egy új-dél-walesi kórházba szállították, ahol lélegeztetőgépre kapcsolták, de az életét már nem tudták megmenteni.

Mély szomorúsággal és megtört szívvel tudatjuk, hogy szeretett Izzynk legközelebbi családja és barátai körében elhunyt. Izzy már azelőtt lovagolt, hogy járni tudott volna. A lovak iránti szeretete életre szóló szenvedély volt, amely a közelmúltban a versenyzés szeretetévé nőtte ki magát

- olvasható a Neale családja és a Racing NSW nevében kiadott közös közleményben.

A közlemény megerősítette, hogy a fiatal nő szerveit felajánlották szervdonációra, ami némi vigaszt nyújt a családnak, másoknak pedig esélyt ad az életre.

Neale 2024-ben robbant be az amatőr versenyzők világába, pályafutása során pedig összesen 88 győzelmet aratott és 699 futamon állt rajthoz.

A baleset után a verseny hátralévő részét törölték, a fiatal nő lovát pedig el kellett altatni, mert súlyos lábsérülést szenvedett az esés során. Nem Neale volt az egyetlen lovas, aki megsérült a versenyen: egy idősebb zsoké, Diego Montes de Oca is leesett a lováról. A férfit ugyanabba a kórházba szállították, ahol megállapították, hogy eltört a lába - írta a LadBible.

The following is a statement from the family of jockey Izzy Neale. https://t.co/KqfdhUFem6 — Racing NSW (@racing_nsw) November 10, 2026

Kicsúszott lába a kengyelből, több métert zuhant lováról a zsoké

Rémisztő és egyben szürreális jelenetek zajlottak le a New York-i lóversenypályán. Egy zsoké több métert zuhant, amikor a ló ledobta hátáról, a nézők szerint ez volt minden idők legrosszabb bukása. A 32 éves Edward Zayas fejjel előre csapódott a talajnak, miközben lova elszaladt. Hihetetlen módon azonban szinte sértetlenül megúszta az egész balesetet.