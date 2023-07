Ukrajna orosz biztonsági garanciák nélkül is kész folytatni a fekete-tengeri gabonaegyezményt

Ukrajna kész orosz biztonsági garanciák nélkül is meghosszabbítani a fekete-tengeri gabonaegyezmény hatályát, és ezt jelezni fogja a közvetítőként eljáró ENSZ-nek és Törökországnak is - jelentette be hétfőn Volodimir Zelenszkij ukrán elnök afrikai újságíróknak nyilatkozva.

"Volt két megállapodásunk: Ukrajna, Törökország, ENSZ; a másik egyezmény Oroszország, Törökország és az ENSZ között. Így amikor Oroszország azt mondja, hogy felfüggeszti (az egyezményt), akkor lényegében az António Guterres ENSZ-főtitkárral és Recep Tayyip Erdogan török elnökkel kötött megállapodást bontja fel. Nem velünk. Nekünk nem volt semmiféle megállapodásunk velük" - mondta Zelenszkij, akit sajtótitkára, Szerhij Nyikoforov idézett.

"Oroszország nélkül is mindent meg kell tenni, hogy használni tudjuk ezt a fekete-tengeri folyosót. Nem félünk" - hangoztatta az ukrán államfő, aki szerint a hajótulajdonos vállalatok már jelezték, készen állnak, ha Ukrajna elindítja, Törökország pedig átengedi a gabonaszállítmányokat.

Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter arról beszélt, hogy az alternatív szárazföldi útvonalak nem tudják kiváltani a fekete-tengeri gabonaegyezmény keretében folytatott tengeri szállítmányozást.