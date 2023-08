Az ukránok szerint az oroszok vegyi fegyvereket is használnak

Egy ukrán parancsnok szerint az orosz erők folytatják a vegyi fegyverek bevetését Ukrajnában, megsértve a nemzetközi egyezményeket. Olekszandr Tarnavszkij, a Tavria katonai szektor parancsnoka azt mondta a Kyiv Independentnek, hogy incidens történt Novodanilivka környékén, amiben kloropikrint bevetettek az orosz erők, de áldozatokról nem számoltak be.

A kloropikrin gőzei intenzív bőr- és szemirritációt okoznak, belélegzésük pedig károsíthatja a belső szerveket. Bár egykor az első világháború idején használták, ma már általánosan betiltották katonai alkalmazását.

Az ukrán határőrség korábban arról számolt be, hogy az orosz hadsereg május 26-án irritáló aeroszolos lőszereket és vegyi gránátokat vetett be a donyecki régióbeli Avdijivka közelében.