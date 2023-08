Vezetőjük kiszabadítását kéri egy orosz félkatonai csoport

Katonai elemzők szerint egy orosz félkatonai egység azzal fenyegetőzött, hogy abbahagyja a harcot a "kritikus" fronton, ha a Kreml nem tudja kiszabadítani alapítóját a finn őrizetből. Jan Petrovszkijt, a Rusics vezetőjét Ukrajna kérésére vették őrizetbe pénteken Finnországban – közölte a Wagnerhez köthető csoport.

Az amerikai központú Institute for the Study of War szerint a Rusics valószínűleg épp a Robotyne-Verbove fronton, Zaporizzsja régióban harcol, ahol Oroszország "nem engedheti meg magának, hogy egyetlen egysége is fellázadjon".

Ukrajna állítólag az elmúlt napokban előrehaladást tett Robotyne falun keresztül, és az egyik parancsnok egy lehetséges áttörést sejtetett.

A Finn Nemzeti Nyomozóiroda pénteken a Vojiszlav Torden nevet is használó Petrovszkij letartóztatásának meghosszabbítását kérte terrorista csoport tevékenységében való részvétel, valamint a terrorizmus támogatásának gyanúja miatt – közölte a finn kerületi bíróság. Petrovszkij 2014-ben egyike volt a Rusics alapítóinak a donbászi konfliktus kezdeti szakaszában.