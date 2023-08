Felpörög az ukrán védelmi ipar

Külön megbeszélésen tárgyalt Zelenszkij elnök az ukrán fegyvergyártásról. A Stratégiai Iparágak Minisztériuma, az Ukroboronprom és a hazai termelő létesítmények vezetői mind arról számoltak be, hogy az eddigieknél is nagyobb teljesítményre áll át a tüzérségi lőszergyártás, ahogy az Ukrajnában készülő drónok, rakéták, páncélozott járművek száma is emelkedést mutat.

"Maximalizáljuk a termelési kapacitást. A finanszírozás rendelkezésre áll" - mondta az ukrán elnök.