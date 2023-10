Nyolc további segélyszállító teherautót küldenek Gázába

Várhatóan további nyolc, élelmiszert, gyógyszert és vizet szállító teherautó fog átjutni a Gázai övezetbe pénteken – közölte egy magas rangú ENSZ-tisztviselő.

„Körülbelül 74 kamiont szállítottunk be. Ma újabb nyolcra számítunk" – mondta Lynn Hastings, az ENSZ humanitárius koordinátora a megszállt palesztin területekért genfi újságíróknak a Reuters szerint.

A segélyszervezetek dolgozói többször is elmondták, hogy a konvojok a terület növekvő humanitárius szükségleteinek csak egy töredékét elégítik ki. Az Associated Press szerint a háború előtt naponta átlagosan 500 teherautó lépett be Gázába.