Orbán Viktor: Komoly tárgyalásra alkalmatlan az egész javaslat

Orbán Viktor arról is beszélt, hogy szerencsére Magyarország nem engedte be a migránsokat, és ezért nem kell együtt élni olyan konfliktusokkal, amik korábban nem voltak hazánkban. Brüsszelben a bürokraták azt is mondták, hogy egy kis tartalékkal is rendelkeznie kell a büdzsének. Komoly tárgyalásra alkalmatlan az egész javaslat - tette hozzá.