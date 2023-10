Százakat vettek őrizetbe New Yorkban a Gázai övezet izraeli bombázása elleni tüntetésen

Több száz embert őrizetbe vettek a hatóságok pénteken New Yorkban egy zsidó mozgalom által szervezett, a Gázai övezet izraeli bombázása elleni tüntetésen - közölte a rendőrség és a szervezők. A New York-i rendőrség legalább 200 ember őrizetbe vételéről számolt be, a szervezők pedig azt állították, hogy több mint 300 embert tartóztattak le, amikor a tüntetést a New York-i Grand Central pályaudvaron belül feloszlatták. A helyszínen készült fényképeken bilincsbe vert fiatalok hosszú sora látható, akik fekete pulóvereket viseltek, amelyeken fehérrel a "Nem a mi nevünkben (történik)" és a "Tűzszűnet", valamint a "Tűzszünetet most" felirat volt olvasható. A tömeges ülősztrájkot a Jewish Voice for Peace-New York City, vagyis a Zsidó Hang a Békéért csoport New York-i részlege szervezte, amely részeként több ezer résztvevő zárta el a vasútállomás fő csarnokát. Ez volt "a legnagyobb polgári engedetlenségi akció, amelyet New York City húsz éve látott" - mondták.

A felvételeken látszott, hogy az állomás tele van tüntetőkkel, akik "A palesztinoknak szabadnak kell lenniük" és "Gyászoljuk a halottakat, harcoljunk, mint a pokol az élőkért" feliratú transzparenseket is feltartottak.May Ye rabbi a szervezők által kiadott nyilatkozatban azt írta: A szombat általában a pihenés napja, de nem engedhetjük meg magunknak, hogy pihenjünk, miközben népirtást hajtanak végre a nevünkben. A palesztinok és az izraeliek élete összefonódik, és a biztonság csak az igazságosságból, az egyenlőségből és a mindenki számára biztosított szabadságból fakadhat - tette hozzá. A Gázai övezetet uraló Hamász fegyveresei október 7-én meglepetésszerű támadást indítottak Izrael ellen, betörtek az ország déli részébe, több mint 1400 embert meggyilkoltak, további mintegy háromezret megsebesítettek, valamint mintegy 230 embert elraboltak és túszként tartanak fogva. A gázai egészségügyi hatóságok szerint az izraeli válaszcsapásokban azóta már több mint 7326 ember halt meg a Gázai övezetben, főként civilek, köztük több mint háromezer gyermek. A sebesültek száma pedig 19 ezerhez közelít.