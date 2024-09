2024-es „Tuning és Retro Fesztivál” az AMTS és az Oldtimer Show közös szervezésében! Helyszín ismét a Magyar Vasúttörténeti Park, dátum: okt. 12-13. Nyitva tartás szombaton és vasárnap: 09:00-18:00. Most a TRF 2024’ belépőjegyeddel egy Cabrio BMW-t nyerhetsz! 3+1 nyeremény, díjmentes parkolás, családi programok, színpadi programok és ajándékok. Oldtimer autók, retro tuning autók, top tuning verdák és szupersportautók. 500 különleges autó kerül bemutatásra, a fakerekű antik autótól a légrugós Lambóig. Sok külföldi csodajárgány látogat majd a budapesti TRF-ra!

Fotó: Tuning és Retro Fesztivál

A TRF kiállítás és a kiegészítő programjai mellett Európa legnagyobb vasúti múzeuma is megtekinthető. A fő látványosság az Orient és West mozdonycsarnokokban lesz. Az oldtimer autók retro tuning autókkal és top tuning autókkal párban lesznek kiállítva. Az autók előtt elhelyezett ismertetőket a műsorvezető egészíti ki információkkal. A „vasútikocsi színpad”-on az autóépítés és az oldtimer restaurálás szakma ismert szereplői adnak betekintést a kulisszatitkokba. A színpadi programok között egy igazán retro stílusú zenész banda szórakoztatja majd a közönséget egész hétvégén.

A színpadon szombat 16:00-kor lesz a szabadtéri „Carstyling Tuningautó Találkozó” szépségversenyének díjátadója. Előtte a TRF gyönyörű hostesseivel lehet fotózkodni a nyereményautó mellett.

Vasárnap 14:00-kor lesz a nagy díjátadó a vasútikocsi színpadon, ahol a nemzetközi zsűri díjazza az Orient és a West csarnokban, valamint a mozdonyfűtőház előtt kiállított autókat. Ugyanitt 16:00-kor lesz a nyereményautó és a 3 ajándékkosár kisorsolása. Az egyik látogatónk egy gyönyörű ponyvatetős BMW-vel mehet majd haza az idei TRF-ról!

Fotó:Tuning és Retro Fesztivál

A park szabadtéri területén sok kiegészítő program lesz látható: Szupersport Autó Kiállítás, tuningautós és oldtimer klubtalálkozók, forgó színpadon autó bemutatások, hangnyomásmérő verseny, Kalandjárók Kiállítás, kézműves és háztáji vásár, vurstli és egyéb gyerek programok.

Tuning és Retro Fesztivál hétvégéjén életre kelnek a Vasúttörténeti Park interaktív programjai: mozdonyforgató, hajtányok, sínautó, lóvasút, kerti vasút és fel lesz fűtve egy igazi gőzmozdony is. A piros Nohab dízelt belülről is meg lehet majd nézni. Sok új vasúti jármű restaurálása fejeződött be az elmúlt 2 évben: harckocsi és lövegszállító kocsik, holokauszt emlékvonat, Horthy kormányzó tárgyaló kocsija és az impozáns Aranyvonat. Európa legnagyobb gőzmozdony és vasútikocsi kiállítása látható a parkban!