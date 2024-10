Minél előbb vonjuk be a gyermekeket a pénzügyi ismeretek világába és tanítjuk meg őket eligazodni abban, annál nagyobb eséllyel alakítanak ki helyes szokásokat és válnak pénzügyileg tudatos felnőttekké

Farkasházy Réka színésznő, előadóművész arról mesélt, hogy háromgyermekes anyaként különösen fontos a pénzügyi ismeretek átadása a gyermekei számára. A pénzügyi tudatosság nem önálló témaként kerül elő náluk, hanem amikor egy olyan szituáció van, leülnek és megbeszélik, mit és hogyan érdemes tenni az adott helyzetben. Úgy véli, a Cserebere az erdőben egy hiánypótló könyv, mely segít abban, hogy a legkisebbek is játékosan már megértsenek pár olyan folyamatot, melyre később támaszkodhatnak.

Úgy látjuk az Erstében, hogy a pénzügyi ismeretekről való beszélgetést nem lehet elég korán elkezdeni, hiszen a már egészen kicsi gyerekeket is foglalkoztatja a téma

– emelte ki Murányi Linda, az Erste kommunikációs vezetője. És mégis volt egy nagy űr, sok szülő eszköztelen volt abban, hogyan beszéljen róla, hogyan formáljon egy pénzügyileg egészséges szemléletet már a kezdetektől. Erre nyújt megoldást a most megjelent mesekönyv. Ebben játékosan, meséken keresztül értjük meg az olyan fogalmakat, mint a másokról és magunkról való gondoskodás, a kölcsön szerepe és az általa teremtett lehetőségek, vagy a dolgok csereberéjének szabályai. Azt látjuk, hogy felnőttek számára is élvezhető és tanulságosak a történetek – tette hozzá.

Az Erste ebben partnerére talált a Pagonyban, hiszen ahogy a kiadó szlogenje is mondja, nagyra tartják a kicsiket.

Így juthatnak hozzá a gyermekek a mesekönyvhöz

A könyv jövő nyáron érkezik a könyvesboltokba, de azok, akik december 15-ig Erste Cseperedő Bankszámlát nyitnak gyermeküknek, már most kapnak a számlavezetés mellé ajándékba egy példányt. A bank ugyanis őszi kampányának középpontjába is a könyvet és a pénzügyi edukációt helyezi. Új, hazai készítésű reklámjaiban ezért a könyv szereplői jelennek meg, miközben a hirdetések maguk is inkább a pénzügyi tudás korai megszerzésének fontosságára és az új kiadványra hívják fel a figyelmet és nem egy banki terméket reklámoznak.

Az Erste ezzel is igyekszik emberközelibbé tenni a bankolást, a könyv ebből a szempontból a bank karácsonyi reklámfilmjeinek hagyományát követi: Henry, a sün, vagy Hanna, a dongó történetei már több százmilliós megtekintésnél járnak.

A mesekönyvből jut a pénzintézet gyermekbarát bankfiókjaiba is.