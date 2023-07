Halálos zuhanás, leszakadt testrészek és egy olimpiai bajnokot felöklelő rajongó

Michael Jordantől David Beckhamen át Dzsudzsák Balázsig rengeteg élsportolót ért már furcsábbnál furcsább sérülés, amelyeket nem a sportáguk űzése közben szenvedtek el, hanem a háztartásban, hobbiűzés közben, vagy éppen a pályán, de elkerülhető módon. A cikkünkben ezek közül a legkülönösebb, legérdekesebb eseteket gyűjtöttük össze, azaz olyanokat, amikor egy elkerülhető baki egy játékosnak fájdalmas pillanatokat és akár hosszú kihagyást is okozott.

Az észak-amerikai profi baseball-liga (MLB) idei szezonjának elmúlt heteiben két olyan játékos is volt, aki rendkívül szokatlan módon szedett össze a játékát befolyásoló sérülést. A San Francisco Giantsben szereplő Anthony DeSclafani a gyermekével játszadozott, amikor egy zongoraszéket ejtett rá az egyik lábujjára. DeSclafaninak így a következő mérkőzések közül néhányat ki is kellett hagynia, majd többön is sérült lábujjal kellett játszania, mígnem leesett a körme. A New York Yankees játékosa, Josh Donaldson pedig éppen visszatért volna a combizomsérüléséből, amikor az otthonában egy késsel megvágta a hüvelykujját szerelés közben, így további heteket kellett kihagynia. Azóta ráadásul Donaldson egy újabb lábsérülést összeszedett meccs közben:

Here is a video replay of the Josh Donaldson injury: #Cubs#Yankees

pic.twitter.com/4Iroz4CGDD — Bronx Bombers News (@NewsBronx) July 9, 2023

Az efféle sérülések sokkal gyakoribbak, mint gondolnánk – nem csupán a baseballozók között, de általánosságban a sport világában sem –, lássuk ezek közül a legemlékezetesebbeket!

Tüsszentéstől a pókfóbiáig - elképesztő sérülések a baseballban

Ha már a baseballról volt szó, az egyik legbizarrabb, mégis visszatérő sérülést az MLB-ben a tüsszentésnek köszönhetik a játékosok: Sammy Sosa 2004-ben, Ricky Romero 2009-ben, Kevin Pillar pedig 2015-ben kényszerült hosszabb kihagyásra, miután a tüsszentés következtében meghúzódott a hátuk. 2002-ben a Kansas City Royalsban szereplő Brent Mayne vezetés közben húzta meg az egyik testrészét, pontosabban a nyakizmát: éppen ellenőrizte egy kereszteződésben, hogy szabad-e az út.

Az otthoni tevékenységek is sérülésveszélyesek lehetnek, erről is van jó néhány MLB-játékos aki tudna beszélni. Néhányan egyszerűen balszerencsések voltak, mások viszont keresték a bajt. John Smoltz például az utóbbi kategóriába tartozik, hiszen az általa éppen viselt inget próbálta kivasalni, és váratlanul érte, hogy megégette a mellkasát. De az éppen a lábsérülését kezelő Rickey Henderson is minden bizonnyal megbánta, hogy olyan sokáig pihentette a jegeszacskót a lábán, hogy fagyási sérülés lett a vége.

A peches baseballozók közé tartozik például Ricky Bones, akinek a televízió távirányítóját fogva szakadt el egy izom a kezében, de hasonlóan kézsérülést szenvedett Roger Craig, akinek a felesége melltartójának a pántja vágta meg a kezét. Glenallen Hill pedig nem barátkozott meg a pókokkal azután sem, hogy miután azt álmodta, hogy egy óriási pók üldözi, ijedtében kiugrott az ágyából és megvágta a lábát a mellette lévő üvegasztallal.

Ám a baseballpályán is összeszedtek néhányan olyan sérüléseket, amik könnyedén elkerülhetőek lettek volna. Jeff Cirillo például egy meccset eldöntő hazafutást úgy ünnepelt, hogy eldobta a sisakját, majd a levegőbe ugrott – ám a lába éppen a sisakra érkezett, ami kificamította a bokáját. Clarence Blethen viszont talán minden, a listában szereplő játékostársán túltett: éppen 100 évvel ezelőtt történt, hogy Blethen a hátsó zsebében hagyta meccs közben a műfogsorát, és miközben az egyik bázisra csúszott, fenéken harapta vele magát.

Ferguson rúgásán és Dzsudzsák esésén túl - a focisták legbizarrabb sérülései

A labdarúgás világából sem hiányoznak a furcsábbnál furcsább sérülések, amelyeket a háztartásban vagy a pályán szenvedtek el. A konyha és a fürdőszoba kísértetiesen hasonló esetnek volt a helyszíne, és mindkétszer egy válogatott kapus volt az áldozat. Az angol Dave Beasant reflexből a lábával nyúlt egy elejtett öntetes üvegért, ám az üveg eltört és több szalagot is elvágott a nagylábujjában. Santiago Canizaresnek pedig a 2002-es világbajnokságot kellett kihagynia ilyen okból: a spanyol kapus borotválkozás közben "kapta el" lábbal az aftershave-es üveget, de csúnya vágások és a vb kényszerű kihagyása lett a vége. A fürdőszobában járt pórul Mark Shelton, az angol Hartlepool United korábbi játékosa is, aki egy fültisztító pálcikával annyira mélyen belenyúlt a fülébe, hogy megszédült és sokáig lábra sem tudott állni.

A televízió távirányítója a focistáknál olyan, mint a tüsszentés a baseballozóknál: Robbie Keane, Carlo Cudicini, David Seaman és David James is úgy szenvedett izomhúzódást, hogy a kapcsolóért nyúlt. Rio Ferdinand pedig még a Leeds United játékosaként sérült meg a tévé előtt, a fotelben ülve túl sokáig volt a lába az asztalon, és térdszalag-húzódást szenvedett.

A focisták között is akad, aki maga kereste a bajt: az egykori Arsenal-játékos Charlie George fűnyíróval vágta le a saját nagylábujját, míg a Manchester City korábbi focistája, Darius Vassell egy köröm alatti vérhólyagot próbált fúrógéppel kifakasztani – sikertelenül, így kórházba kényszerült. A korábbi argentin válogatott Éver Banega pedig egy autótankolás közben felejtette el behúzni a kéziféket, az autó elindult, a játékos bokája pedig beszorult az egyik kerék és a járdaszegély közé. Banegát mentők vitték el, és meg is kellett műteni.

Roy Hodgson a futballtörténelem legszerencsétlenebb fickójának nevezte Jari Litmanent, akinek pályafutását végigkísérték a sérülések. Közülük az egyik legbizarrabb az volt, amikor a Malmö játékosként a klub sportigazgatója mellett állt, aki épp felbontott egy dobozos kólát, a "nyitópöcök" pedig Litmanen szemébe ment, és több hétig nem tudott játszani.

A stadionokban sem ritkák a bizarr esetek, és mint kiderült, nem csupán gólöröm közben lehet különös módon megsérülnie egy focistának. A Manchester United korábbi kapusának, Alex Stepney-nek egyszer például meccs közben akadt ki az álla, miközben a társait utasította fegyelmezettségre; de szintén a MU-nál történt, hogy Sir Alex Ferguson egy vesztes meccs után dühében belerúgott egy cipőbe, amellyel fejen találta David Beckhamet – a középpályás szemöldökét több öltéssel kellett később összevarrni.

#OnThisDay 15th February 2003



Alex Ferguson gave David Beckham a boot in the eye



pic.twitter.com/ZjZQKd0S2N — - aka Larry (@Cantona_Collars) February 15, 2022

Ám a leggyakoribb bizarr sérüléseket mégiscsak a gólörömök hozzák a focipályákon, erre pedig Magyarországon is többen emlékezhetnek. Goran Kopunovic az első ferencvárosi tétmeccsén egy gól után a Fradi-tábor előtti kerítésre felmászott, ám a lejövetel közben kiment a bokája. Az előző szezonban pedig Dzsudzsák Balázs szintén a Fradi egyik meccsén sérült meg: a debreceniek vezető góljánál kiszaladt ünnepelni a vendégdrukkerekhez, felugrott, majd rosszul érkezett le a földre, így

azonnal a csuklójához és a fejéhez kapott. A válogatottsági rekordert hordágyon kellett az öltözőbe vinni, később csuklóműtét várt rá.

Külföldön ennél is súlyosabb sérüléssel járt néhány játékos számára a túlzott gólöröm. Steve Morrow 1993-ban a csapattársa, Tony Adams vállára mászva ünnepelte az Arsenal Ligakupa-győzelmét, de leesett onnan, és kulcscsonttörést szenvedett. A Villarrealban játszó Martín Palermo 2001-ben úgy törte el a sípcsontját, a szurkolók annyira előrezúdultak a lelátón, hogy ledöntötték az előttük álló betonfalat, rá a csatár lábára. Paulo Diogo pedig 2004-ben egy svájci bajnoki hajrájában lőtt nagyon fontos gólt, de miközben a kerítésre felmászva örült a találatának, a jegygyűrűje beakadt a rácsba, és leszakította a gyűrűsujjának nagy részét.

Balszerencsét balszerencsére halmoztak a legendás sportolók

A kutatások alapján egyértelműen a baseball és a labdarúgás az, amelyeknél a legtöbb különös sérülést jegyezték fel az utókornak, de azért akad néhány bizarr eset más sportágakban is.

A hatszoros olimpiai bajnok amerikai úszó, Ryan Lochte három alkalommal is döbbenetes módon járt pórul. 2011-ben egy robogóbaleset után sérült meg a térde, 2013-ban pedig egy rajongója okozott sérülést neki, aki akkora lendülettel szaladt Lochte karjaiba, hogy felborította az úszót, akinek a járdaszegéllyel történő ütközés következtében ismét komoly térdsérülése lett. Eltelt újabb nyolc év, majd a tokiói olimpiát követően ismét furcsa eset miatt került kórházba Lochte: ezúttal a meniszkusa szakadt el, miután a gyermekeit követve leszáguldott egy felfújható vízicsúszdán.

Az egykori jégkorongkapus, Glenn Healy egyszer éppen a szenvedélyének, a skótdudálásnak hódolt, amikor bőrt cserélt volna a hangszerén, ám közben a kezén egy késsel súlyos sérülést ejtett. Szintén az Egyesült Államokban történt az amerikaifocista Max McGee esete: a Super Bowlok történetének első touchdownját szerző sportoló 2007-bn leesett a tetőről, miközben a háza ereszcsatornáit tisztította – a listánkon ő az egyetlen, akinek a sérülése annyira súlyos volt, hogy bele is halt.

Noha ha valami, az e-sport igazán nem tűnik sérülésveszélyesnek, ha nem profik űzik, akkor baj is lehet belőle. Mi sem bizonyítja ezt jobban, minthogy videójátékozás közben sérült meg a korábbi NBA-kosaras Lionel Simmons (tetriszezés közben a csuklója sérült) és a világbajnok kerékpáros Mark Cavendish (virtuális hódeszkázás során szenvedett vádlisérülést) is.

A sort pedig minden idők egyik legjobb kosárlabdázójával, Michael Jordannel zárjuk. A hatszoros NBA-bajnok legenda 1999-ben éppen szivarozáshoz készülődött egy bahamai kaszinóban, amikor úgy megvágta az ujját egy szivarvágóval, hogy hónapokat kellett kosarazás nélkül töltenie, több műtéten is átesett és az idegek is megsérültek a kezében. Szerencse a szerencsétlenségben, hogy Jordan ekkor már túlvolt a karrierje csúcsán, és nem is volt NBA-játékos – négyéves szünet után a Washington Wizards játékosaként tért vissza, mielőtt 2003-ban végleg visszavonult.