Megbüntették a Ferencvárost, meghalt a magyar foci legendája

A hét első napja sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb hétfői híreket. A Ferencváros labdarúgócsapatán kívül többek között egy halálhír, egy bokszmeccset megelőző verekedés és Lionel Messi is szolgáltatott beszédtémát.

Hosszú szenvedés után hétfő hajnalban meghalt a Haladás VSE egykori labdarúgója, edzője, ügyvezetője, Török Péter – írta a Haladás hivatalos oldala. Török 1966-ban kezdte labdarúgó-pályafutását a Haladás VSE-nél, 1968 és 1985 között pedig különböző pozíciókban dolgozott a klubnál. Később a magyar válogatott másodedzője és a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára is volt, majd egy sikeres görögországi és norvégiai kitérő után visszatért Magyarországra a Haladáshoz és a Budapest Honvédhoz. Török Péter 82 éves volt.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) 20 ezer euróra és szektorbezárásra büntette a magyar bajnok Ferencvárost a Shamrock Rovers elleni Európa Konferencia Liga-selejtezős odavágón tapasztalt rasszista szurkolói megnyilvánulások miatt. A büntetést az Ekl-selejtező harmadik fordulójának hazai visszavágóján kell letölteni, melyen a máltai Hamrun Spartans lesz az FTC ellenfele.





Hétfőn az is kiderült, hogy amennyiben a Fradi továbbjut a máltai Harmun Spartans együttesén, akkor a Zalgiris Vilnius (litván)-Häcken (svéd) párharc vesztesével találkozik a playoffkörben; míg a Debreceni VSC ha túljut az osztrák Rapid Wien csapatán, akkor az olasz Fiorentinával találkozik.

Horváth Laura sporttörténelmet írt, első magyarként diadalmaskodott a CrossFit Gamesen, a sportág nem hivatalos világbajnokságán. A négy napon keresztül tartó verseny során 12 feladatsort kellett teljesíteniük a résztvevőknek, a 26 éves magyar versenyző ezek közül ötöt megnyert, különösképpen a viadal hajrájában teljesített fantasztikusan, ugyanis az utolsó négyből három számban ő bizonyult a legjobbnak.

Egészen elképesztő jelenetek játszódtak le a színfalak mögött, miközben az Errol Spence Jr. és Terence Crawford közti ökölvívó-mérkőzés mérlegelése zajlott. A háttérben ott volt Jermall Charlo, a WBC középsúlyú világbajnoka, aki összetűzésbe keveredett Caleb Planttal, aminek az lett a vége, hogy Plant lekevert egy hatalmas pofont a szakállát meghúzó Charlónak. Ráadásul eközben a parkolóban Charlo felesége is verekedni kezdett, épp a saját sógornőjével.

Az Inter Miami 4-4-es rendes játékidőt követően tizenegyesekkel búcsúztatta a házigazda FC Dallast a Ligák Kupája nyolcaddöntőjében. A meccs hőse ezúttal is Lionel Messi volt, aki két gólt is szerzett, ráadásul a tizenegyesét is értékesítette. Ami viszont még ennél is érdekesebb, hogy a bejárta az internetet a hétszeres aranylabdás támadó első gólja, ami kísértetiesen hasonlít arra a legendás találatra, melyet 2017 áprilisában lőtt a Real Madrid otthonában.