Hatalmas fordulat Mbappé ügyében, testőr vigyáz Hosszú Katinka kislányára

A hét utolsó napja sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb vasárnapi híreket. Kylian Mbappén és Szoboszlai Dominikon kívül többek között Hosszú Katinka kislánya és egy atlétikai világbajnoksággal kapcsolatos bejelentés is szolgáltatott beszédtémát.

Kylian Mbappé kihagyta a Paris Saint-Germain első bajnoki meccsét a szezonban, amelyen a párizsi csapat csak gól nélküli döntetlent ért el. A világbajnok francia csatár körül az utóbbi időben forrott a levegő, de a jövője most új fordulatot vehet: a legfrissebb hírek szerint a klubnak sikerül maradásra bírnia Mbappét, aki visszakerült a PSG első csapatába.

Az angol labdarúgó-bajnokság első fordulójában a Chelsea hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Liverpoollal. A vendégeknél Szoboszlai rögtön az első liverpooli tétmeccsén a kezdőben kapott helyet, és végig is játszotta a találkozót. A jó játékához egy gólpassz is társult, amit a videobíró később elvett tőle, majd a meccs után Jürgen Klopp is méltatta a magyar válogatott csapatkapitányát.

A háromszoros olimpiai bajnok úszónő, Hosszú Katinka a közösségi oldalán megmutatta, hogy ki őrzi kislányát, Layber-Gelencsér Kamíliát, amíg ő alszik. A kép alapján egyértelműen kellő biztonságban érezheti magát a kislány.

A labdarúgó NB I harmadik fordulójában a DVTK hazai pályán 1-1-es döntetlent játszott a Paks ellen. A mérkőzés 74. percében a hazaiak kapusa ritkán látható szólóba kezdett, melyet látva Szergej Kuznyecov vezetőedző alaposan megdöbbent. A vasárnapi mérkőzéseken a Debrecen és a Kecskemét is 1-0-ra nyert hazai pályán, míg a Ferencváros a szenzációs strandhangulat ellenére elvesztette a Puskás Akadémia elleni mérkőzést. A találkozó után Máté Csaba vezetőedző is elmondta a véleményét a látottakról.

Látványos és kényelmes formában érkezhetnek az atlétikai világbajnokságra azok, akik a hajózást választják. A Magyar Hajózási Zrt. (MAHART) és a budapesti atlétikai világbajnokság szervezőbizottsága hajókirándulással egybekötött sajtótájékoztatót tartott vasárnap, ahol hasznos információkat osztottak meg a közelgő világbajnokság közlekedési lehetőségeiről.