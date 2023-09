Rossz hírek érkeztek a magyar válogatott játékosról, Szoboszlai miatt megszólalt a világbajnok focista

A csütörtöki nap sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően augusztus 31-éről, a nyár utolsó napjáról is egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb híreket.

Az április óta csípősérüléssel bajlódó Thiago Alcantara édesapja, a világbajnok Mazinho nagyon bízik benne, hogy a fia nem az angol labdarúgó-bajnokságban szereplő Liverpoolnál, hanem a spanyol élvonalbeli Celta Vigónál folytatja a pályafutását. Részben Szoboszlai Dominik leigazolásának köszönhetően Thiago helye ugyanis ha felépül, sincs egyáltalán biztonságban a kezdőcsapatban, így Mazinho éppen most, három év után nyilatkozott arról, hogy szeretné, ha fia folytatná a családi hagyományokat.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) vizsgálatot indított a Konferencia-liga selejtezőjének első fordulójában játszott két mérkőzés résztvevői ellen, miután az illetékesek gyanús eseményeket tapasztaltak rajtuk, amelyek utalhattak akár fogadási csalásra is. A Ferencváros este újabb kiütéses győzelemmel biztosította be az európai főtáblás helyét a sorozatban, és már az is kiderült, hogy milyen ellenfelek várhatnak rá a péntek délutáni sorsoláson.

A Bajnokok Ligájában csütörtökön már meg is történt a csoportkör sorsolása, itt egy kegyetlen halálcsoport és a leghíresebb BL-döntő visszavágója is létrejött. Gulácsi Péterék a címvédő Manchester City csoportjába kerültek, Schäfer Andrásék a Real Madrid ellen is játszhatnak.

Juhász Ádám a januári férfi kézilabda-világbajnokság előtti egyik edzésen szenvedett súlyos szemsérülést. Azóta először a múlt héten lépett pályára régi-új csapatában, az NB I-ben szereplő a MOL Tatabánya KC-ben. A magyar válogatott irányító elmondta, nem tökéletes a szeme, de ennél jobb már soha nem is lesz.

Az egyéniben világbajnok, párosban kétszeres Grand Slam-győztes Caroline Garcia a közösségi oldalán jelentette be, hogy nem indul el párosban az amerikai nyílt teniszbajnokságon. A francia játékost még az egyesben lejátszott találkozója előtt érte szörnyű tragédia.

A Mercedes Forma–1-es csapata hivatalosan is bejelentette, hogy 2024-ben és 2025-ben milyen pilótapárossal versenyeznek majd, ezzel pedig eldőlt a hétszeres világbajnok Lewis Hamilton sorsa is.

A küzdősportokban való részvétel mindig nagy kockázattal jár, egy-egy hatalmas ütés vagy rúgás után a sportoló akár maradandó egészségkárosodást is szenvedhet. Az utóbbi időben egyre durvábbak és kegyetlenebbek az összecsapások, amelyek során a vesztes fél gyakran a kórházban találja magát törött végtaggal vagy eszméletlen állapotban, de tragikus haláleset is előfordult már. Összeállításunkban a ketrecharc, az ökölvívás és a pusztakezes küzdelem legsokkolóbb "kivégzéseiből" válogattunk.