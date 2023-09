Erling Haalandot nevetségessé tették, majd saját maga sokkolta a rajongóit

A pénteki nap sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően szeptember 1-jéről, az ősz első napjáról is egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb híreket.

A magyar bajnok Ferencváros labdarúgócsapata a Konferencia-liga, az angol bajnokságban szereplő Liverpool pedig az Európa-liga csoportkörében kapta meg az ellenfeleit. A Fradi kvartettje nagyon nehézre sikeredett, Szoboszlai Dominikék mellé viszont olyan csapatok kerültek, amelyek mellett lényegében kötelezőnek mondható a csoportelsőség Jürgen Klopp csapata számára.

Még csütörtökön, a Bajnokok Ligája csoportkörének sorsolásán megválasztották az előző idény legjobb futballistáit és edzőit is. Előbbi kategóriában díjat kapott Erling Haaland is, ám a norvég színpadra lépésekor kínos dologgal kellett szembesülnie. A norvég sztárcsatárról az is kiderült, hogy milyen különleges szokása van étkezés közben, illetve az ágyban.

Az Újpest FC 3-2-re legyőzte a Kisvárda csapatát a labdarúgó OTP Bank Liga hatodik fordulójának nyitómérkőzésén. A fordulatos, sokgólos találkozón leginkább a videóbíró játszotta a főszerepet.

Megkezdődött a Forma–1-es Olasz Nagydíj hétvégéje, ahol a pénteki szabadedzéseken Max Verstappen, majd Carlos Sainz volt a leggyorsabb. Utólag kiderült, Verstappen elkövetett egy szabálytalanságot, amiért meg kell fizetnie a csapatának.