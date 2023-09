Megtámadták a magyar válogatott focistát, lerövidítették a hazai focimeccset

A szerdai nap sem telt érdekességek nélkül a sport világában, a szokásoknak megfelelően szeptember 13-áról is egy helyen gyűjtöttük össze a legfontosabb híreket.

Néhány szerb fociszurkoló nehezen viselte, hogy a vajdasági Kerkez Milossal a soraiban győzött a magyar labdarúgó-válogatott a Szerbia elleni múlt csütörtöki Európa-bajnoki selejtezőn, Belgrádban. A sértődött drukkerek durva dolgokat írtak a 19 éves magyar focistának, amelyekre a játékos nem reagált. A statisztikákkal foglalkozó Gracenote elemzése szerint egyébként a magyar válogatottnak jelenleg 97 százalék esélye van arra, hogy egyenes ágon kijusson a jövő évi Eb-re, ami az egyik legmagasabb az összes nemzet közül.

Vasárnap a Karancsalját fogadta a Varsány a Nógrád vármegyei másodosztály negyedik fordulójában, a találkozó 1-1-es döntetlennel ért véget. A bajnoki 2x45 perc helyett végül csak kétszer harminc percig tartott, ennek pedig nem mindennapi okai voltak.

Az Európai Labdarúgó-szövetség (UEFA) szlovén elnöke, Aleksander Ceferin szerint nem jelent fenyegetést az európai klubfutballra az, ami az elmúlt hónapokban Szaúd-Arábiában történt, így eddig nem tett semmit az ügyben. Ám az arab ország úgy tör előre a futball világában, mint még soha senki, és ha ez így folytatódik, hamarosan teljesen átveheti az irányítást a sportágban, hiszen a sztárjátékosok megszerzése után többek között a Bajnokok Ligájába és világbajnoki rendezésre vágyik.

Hosszú Katinkának augusztus elején született meg a kislánya, Layber-Gelencsér Kamília. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő legutóbb arról számolt be fényképek formájában, hogy a Duna-partra is kimerészkedett a gyermekével. Lassan Kamília is megszereti a sétákat a Duna parton, én meg már alig vártam" – írta a fotók mellé Hosszú Katinka.

A hétvégi, törökök elleni Davis-kupa-mérkőzésre készülő magyar teniszválogatottban ott van Piros Zsombor is, aki új frizurával, teljesen kopaszon várja a találkozót. A magyar teniszező elárulta, a barátnője véletlen hibája miatt kellett teljesen megszabadulnia a hajától.