Kiszivárgott szexvideó, elcsalt vb-döntő és gyerekverő edző - a 2023-as év legnagyobb botrányai

A magyar és a nemzetközi sportban a nagy sikerek, illetve a világraszóló diadalok mellett több botrányos eset is történt az évben, amivel akár hetekig is foglalkozott a sajtó. Szex- és doppingbotrány mellett aljas csalás, illetve jogtalan eltiltás is borzolta idén a kedélyeket. Így az év végi összeállításunkban most összeszedtük 2023 legnagyobb sportbotrányait – külföldi és magyar sportbotrányokat egyaránt.

A 2023-as év legnagyobb botrányai a sport világában

Örökös eltiltás tiltott fogadás miatt

Komoly bundabotránnyal indult az év tíz kínai sznúkerjátékos számára, akik ellen fegyelmi eljárás indult eredmények manipulálása és tiltott fogadások vádja miatt. Az érintett játékosok versenyengedélyét januárban felfüggesztették a fegyelmi tárgyalás ítéletének kihirdetéséig, így többek között a világ legjobb sznúkerjátékosai közé tartozó, Csao Hszin-tungnak és Jen Ping-taonak is ki kellett hagynia az idei világbajnokságot. Előbbi botrányba keveredett sportoló 2021-ben megnyerte az Egyesült Királyság bajnokságát, tavaly pedig a német profi Masters-tornán diadalmaskodott, míg utóbbi 2014-ben, mindössze 14 évesen lett első az ISBF-világbajnokságon.

Júniusban aztán megszületett az ítélet a tíz bundabotrányba keveredett kínai játékos ügyében. A Profi Biliárd- és Sznúker-világszövetség (WPBSA) fegyelmi bizottsága megállapította, hogy Liang Wenbo és Li Hang volt a csalás kitervelője, ráadásul nemcsak a saját mérkőzéseiket adták el, de rábeszéltek, sőt meg is fenyegettek más játékosokat, hogy ők is csaljanak. Mivel az említett két játékos nem működött együtt a hatósággal, így örökös eltiltást kaptak, valamint fejenként 43 ezer font pénzbírságot, míg a bűnösségüket beismerő másik nyolc játékos mérsékelt büntetést kapott. Bár a legrövidebb eltiltás is több mint két évre szól, így például 2021-es Masters bajnoka csak 2027 decemberében térhet vissza a profi mezőnybe.

Gyűlölethullám zúdult a magyar teniszezőre

Júliusban életében először szerepelt WTA-torna főtábláján Tóth Amarissa, aki a budapesti tenisztornán meg is szerezte első győzelmét a sokkal esélyesebb ellenfele, a kínai Csang Suaj ellen, ám a meccs egészen botrányos véget ért, ami miatt sokan támadták a magyar teniszezőt.

A 20 éves magyar lány szabadkártyával indulhatott a versenyen, és az első játszmában eljutott 5:5-ig a második helyen kiemelt kínai ellen. Majd a vonalbíró szélesnek látta Csang egyik ütését, amit a székbíró is megerősített. Az ázsiai játékos sokáig reklamált, de mindhiába. Aztán történt egy igencsak érdekes dolog, ugyanis néhány labdamenettel később Tóth elsöpörte a lábával a kérdéses nyomot, ami tovább bosszantotta az ellenfelét, aki nem bírta tovább idegileg a mérkőzést, a székében sírva fakadt és pánikrohamra hivatkozva feladta a találkozót.

Ezt követően Csang kezet nyújtott ellenfelének, Tóth Amarissa viszont diadalittasan magasba emelte a karjait. A tenisz íratlan szabályai szerint ezt valóban nem illik az ellenfél feladása után tenni, de az egész botrányt az robbantotta ki, hogy Csang az Instagramra feltöltött egy videót, ami arra következtetett, hogy Tóth közvetlenül akkor törölte el a labdanyomot, amikor a kínai teniszező a székbíróval vitatkozott. Emiatt pedig óriási harag zúdult a magyar játékosra, akit a teniszvilág ismert alakjai is támadtak a körülmények pontos ismerete nélkül. A francia Alizé Cornet például túlzásnak tartotta Tóth ünneplését, a lengyel Urszula Radwanska már odáig ment, hogy az év sportszerűtlenségi díját is odaítélte a magyar teniszezőnőnek, míg két ausztrál ennél is messzebbre ment: a budapesti tornán is résztvevő Daria Saville szerint Tóth ezzel lerombolta a hírnevét, Alja Tomljanovic pedig egyenesen undorító viselkedésnek nevezte a történteket, miközben a nemzetközi sajtóban is megjelent vádak közelről sem feleltek meg a valóságnak.

A spanyol csókbotrány

2022 legnagyobb sportbotrányainak összeállításánál még nem is lehetett hasonlót elképzelni, de a sport 2023-as botránylistáján előkelő helyet foglal el a spanyol futballelnök, Luis Rubiales az augusztusi női világbajnokság fináléja után váratlanul szájon csókolta a győztes spanyol válogatott egyik játékosát, Jenni Hermosót az éremátadón.

A sportvezető ezt követően a kritikák és támadások kereszttüzébe került, már csak azért is, mert a játékos szerint az eset nem közös beleegyezéssel történ, ezzel szemben Rubiales azt mondta, hogy a labdarúgó beleegyezett a csókba. A 46 éves sportvezetőt azért is támadták, mert a díjátadó előtti eset előtt győzelmi mámorában megragadta az ágyékát a kiemelt vendégeknek helyet biztosító páholyban, miközben tőle néhány méterre ott állt Letícia spanyol királyné és a 16 esztendős Zsófia hercegnő.

Rubiales – akinek az édesanyja éhségsztrájkba kezdett a botrány kirobbanása után – ugyan bocsánatot kért, ennek ellenére közölte, hogy nem hajlandó lemondani, sőt, mindent megtesz majd azért, hogy bizonyítsa az igazát. Azonban a vb-döntő után szinte azonnal elveszítette a támogatottságát és belebukott a csókbotrányba.

A spanyol ügyészség eljárást is indított az elnök ellen, két nappal azt követően, hogy Hermoso hivatalosan is szexuális zaklatással vádolta meg. Az elnök végül kénytelen volt lemondani a spanyol labdarúgást irányító szervezet éléről még szeptember elején, de a nemzetközi szövetség (FIFA) is súlyos büntetéssel sújtotta, ugyanis három évre minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől eltiltotta.

A román sztárteniszező kálváriája

A kétszeres Grand Slam-tornagyőztes román teniszező, Simona Halep szeptemberben a lehető legsúlyosabb büntetést kapta doppingvétség miatt. A 32 éves sztárteniszező versenyzési engedélyét még tavaly októberben függesztették fel ideiglenesen, azért mert az amerikai nyílt bajnokságon levett mintáiban kimutatták a tiltólistás roxadustat jelenlétét. Ez az anyag fokozza az eritropoetin endogén termelését, serkenti a hemoglobin és a vörösvértestek termelődését, ezért vérszegénység ellen használják. A teniszezőnő kálváriája aztán igencsak elhúzódott, mivel mondvacsinált okok miatt többször is elhalasztották a tárgyalásokat, ez pedig mentálisan komolyan megviselte, de végig kiállt az ártatlansága mellett. Állítása szerint az egyik táplálékkiegészítője szennyezett volt, ezért adhatott pozitív mintát.

Ennek ellenére szeptemberben a Nemzetközi Tenisz Integritási Ügynökség (ITIA) váratlanul meghozta a döntését, és a maximális, négyéves eltiltással sújtotta a román sportolót. Az indoklás szerint nem csupán a doppingteszt eredménye miatt, hanem a biológiai útlevele által kimutatott rendellenességek alapján is bűnösnek találtak. Bár Halepet bűnösnek találták teljesítményfokozó szerek használatában, októberben fellebbezést nyújtott be a nemzetközi sportdöntőbírósághoz (CAS), a kritikus hangok mellett pedig a tenisztársadalom többsége kiállt mellette és rengeteg támogatást kapott a rajongóktól is.

Novemberben aztán váratlanul előállt a korábbi világelső edzője, Patrick Mouratoglou, aki elismerte a felelősségét és, hogy a csapat hibázott, ezzel elismerve, hogy Halep nem szándékosan doppingolt. Élete legnagyobb csatája előtt álló sportoló decemberben megszólalt, és az Euronews-nak adott interjújában beszélt a kialakult helyzetről.

Három nappal a pozitív vizeletteszt előtt még negatív volt a vér- és vizeletvizsgálat is. Majd azt mondták, hogy nagyon kicsi mennyiségű tiltott anyag volt benne, pedig azalatt a három nap alatt én nem doppingolhattam. Sosem állt szándékomban ilyesmivel ártani ennek a sportnak, hiszen ennek szenteltem az életemet. Nem ilyenek az elveim, tehát soha nem csaltam a teniszben. Az egyik, amivel védekezhetünk, az a fertőzés, a másik pedig a vérteszt. Rengeteg vérvizsgálatom volt, és mind negatív lett. Soha semmit nem találtak a véremben. Szóval a két dolog miatt magabiztosan nézek szembe a vádakkal" – mondta Halep.

Ha bebizonyosodik, hogy Mouratoglou Halep tudta nélkül adta a teniszezőnek a tiltott szert tartalmazó készítményt, akkor ideális esetben feloldják az eltiltás, és a teniszezőnő már 2024-ben visszatérhet.

A magyar birkózó elcsalt vb-döntője

Egészen felháborító dolog történt Losonczi Dáviddal a szeptemberi belgrádi olimpiai kvalifikációs birkózó-világbajnokságon, miután a kötöttfogásúak 87 kg-os fináléjában óriási csatában, 7:7-es állásnál a többség szerint kétvállra fektette török riválisát, a mérkőzésvezető ugyan először felemelte a kezét, de mégsem ütötte le a tust, mivel a szőnyegelnök és a pontozóbíró erre nem adott engedélyt. A török Ali pedig végül ki tudott fordulni és 8-7-re őt hozták ki győztesnek. Az eset hatalmas felháborodást váltott ki, a Magyar Birkózók Szövetsége (MBSZ) pedig hivatalos lépéseket tett a kétes bírói döntés miatt, és azzal a kérelemmel fordult a nemzetközi szövetség (UWW) illetékes testülete felé, hogy szakmailag állapítsa meg: súlyosan hibás döntés született.

Mivel a sportág szabályrendszerében nem létezik az óvás fogalma, így kevés esély mutatkozott az eredmény megváltoztatására, azonban novemberben drámai fordulat következett be: Nenad Lalovic, az UWW szerb elnöke hivatalos levélben a magyar szövetséget arról, hogy mégis Losonczi a világbajnok. A magyar birkózó – aki már elődöntős sikerével olimpiai kvótát szerzett – így karrierje eddigi legnagyobb sikerét érte el.

Fejvesztve menekültek a doppingoló atléták

Botrányos eset történt szeptemberben az indiai nemzeti atlétikai bajnokságon, ugyanis a 100 méteres sprint döntője előtt helyi doppingellenőrök jelentek meg, mivel a közösségi oldalakra felkerült egy videó a versenyzők öltözőjéről, ahol szanaszét voltak dobálva a fecskendők.

A döbbenetes dolog természetesen csak ezután következett, mivel váratlanul szinte az egész mezőny sérülésre hivatkozva visszalépett a versenytől az utolsó pillanatban, így mindössze egy futó maradt ott a rajtnál. Más kérdés, hogy három hónappal később ő is lebukott, mivel tiltott anyagot találtak a szervezetében. A doppingteszten megbukott futó persze tagadta a vádakat, ám nincs könnyű helyzetben, mivel állítása szerint másik minta elvégzésére nincs elég pénze.

A férfiak mellett egyébként természetesen a nőket is érintette az ellenőrzés, az egyik női gátfutó éppen ezért nem is szándékozott megállni a célba érés után, hanem inkább továbbfutott, de végül elkapták az ellenőrök.

Belebukott a szexbotrányba a háromgyerekes sztársportoló

Hatalmas botrányba keveredett februárban egy angol rögbijátékos, Joe Westerman, akiről kikerült az internetre egy szexvideó. A korábbi válogatott sztárnak aztán azért is magyarázkodnia kellett, mert a felvételekből kiderült, hogy nem a feleségével, hanem annak az egyik barátnőjével keveredett szexuális kapcsolatba, ráadásul nyilvános helyen. Ezt követően hiába könyörgött, a felesége szakított vele és kidobta az otthonukból, ám az átmulatott éjszaka utáni kilengésével a háromgyerekes angol sportoló nem csupán a családját, hanem a pályafutását is tönkre tette. A botrány kirobbanása után ugyanis Westerman kapott hideget-meleget a szurkolóktól, a klubja, a Castleford Tigers pedig előbb komoly pénzbüntetéssel sújtotta, majd kirúgta a csapatból.

Lehullt a lepel a nagy kézilabdás csalásról

A 2023-as női kézilabda-világbajnokságon bombaként robbant a hír, amikor fény derült minden idők egyik legnagyobb sportcsalására. Történt ugyanis, hogy a vb nyári sorsolása előtt a három rendező ország, Svédország, Norvégia és Dánia sportvezetői asztalhoz ültek és kimatekozták azt a csoportbeosztást, amelynek segítségével mind a három válogatott elkerüli egymást a negyeddöntőig, azaz az olimpiai selejtező eléréséig.

A balhé kirobbanása után a norvég szövetség azt állította, hogy a szövetségi kapitány, Thorir Hergeirsson semmit sem tudott az egészről, ám az izlandi edző ezt követő nyilatkozata egészen másra utalt.

"Ezen a világbajnokságon nagyon sok mindent figyelembe kell venni a szakmai szempontokon túl is. Azt, hogy mennyi lesz a bevétele a három rendező szövetségnek, hogy mennyi jegyet tudnak eladni, hogy mennyire sikeres az egész torna. Azt gondolhatod, hogy ez az egész helytelen és valószínűleg igazad is van, ha pusztán csak a sportot nézed. De nem lehet csak ezt nézni. Szerintem ezt a dolgot nem azért csinálták, hogy bármit manipuláljanak, hogy csaljanak. Csak érdekesebbé, izgalmasabbá akarták tenni a világbajnokságot" – mondta a norvégok szövetségi kapitánya az újságíróknak.

A kapitány után a norvég kézilabda-szövetség elnöke, Kåre Geir Lio is szint vallott, és beismerte a történteket.

Sebestyén Júlia gyermekbántalmazási ügye

Magyarország első női műkorcsolyázó Európa-bajnoka, Sebestyén Júlia még tavasszal került a támadások kereszttüzébe, miután a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség májusban fegyelmi eljárást indított vele szemben, miután néhány szülő és az egyik edzőkollégája azt állította, hogy lelkileg és fizikailag is bántalmazta a gyerekeket. Emellett azért is támadták, hogy szerepe van abban, hogy a válogatottban előtérbe kerültek az orosz származású versenyzők, ami hátrányosan érinti a magyar versenyzőket.

Sebestyén egyik korábbi versenyzője, a 19 éves, már Olaszországban készülő Berei Mózes József többek között a következőket írta a MOKSZ elnökségének:

Sebestyén Júlia igenis indított bennünket versenyeken sérülten és betegen. Sőt, nyomást gyakorolt ránk, hogy induljunk. Nem egyszer gyanúsított meg bennünket szimulálással és nevezett bennünket gyávának. Majd hallgattuk, hogy ő bezzeg milyen szívós sportoló volt! Tehát, kiállok amellett, hogy komoly sérülések és betegségek ellenére is versenyeztem. Igent mondtam, mert bizonyítani akartam Julinak, hogy én nem vagyok gyáva.

A műkorcsolyaedző határozottan visszautasította a vádakat, sőt a Magyar Nemzetnek adott interjújában arról beszélt, hogy egyfajta lejárató kampány indult ellene. Majd az időközben a Ferencvároshoz igazolt tréner ügyében a fegyelmi bizottság nem tudott döntést hozni, ezért a MOKSZ októberben megszüntette az eljárást, ám a közleményében megjegyezte, hogy az EFB javaslatával megegyezően a gyermekvédelmi hatósághoz és a rendőrséghez fordul az érintő panaszok kivizsgálása miatt, így vélhetően erről a botrányról még az újévben is fogunk hallani.

Fegyverrel ment sztriptízbárba az NBA-sztár

Az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő Memphis Grizzlies játékosa, Ja Morant gyakorlatilag csak ebben az évben annyi botrányba keveredett, amennyibe egy átlagos életet élő sportoló egész pályafutása során sem. A 24 éves irányító azzal kezdte a 2023-as esztendőt, hogy arcon ütött egy 17 éves fiút egy barátságos meccsen. Az incidens miatt beperelték a Memphis Grizzlies játékosát, ám márciusban az egyik vesztes mérkőzés után ismét balhéba keveredett, miután az Instagram-oldalán közzé tett egy videót, amin egy sztriptízbárban félmeztelenül, fegyverrel a kezében volt látható.

Az NBA nyolcmeccses eltiltással sújtotta a sztársportolót, aki azonnal bocsánatot is kért a tettéért.

Teljes felelősséget vállalok a tetteimért. Elvonulok most, és időt szentelek arra, hogy jobb módszereket tanuljak a stressz kezelésére – mondta az eset után Morant.

Azonban szemlátomást nem sikerült tanulni az esetből, mivel két hónappal később pontosan ugyanazzal robbantott ki botrányt maga körül: előkerült egy felvétel, amin megint pisztolyt mutogatott.

Az NBA ezt már nem nézte jó szemmel és 25 meccses eltiltással büntette, hozzátéve, hogy sem liga-, sem pedig csapateseményen nem vehet részt ennek leteltéig, vagyis nem léphetett pályára az előszezonban sem. Morant várhatóan december 19-én, a New Orleans Pelicans ellen tér vissza, pályára lépése előtt pedig a Grizzlies vezetősége engedélyt adott a játékosnak, hogy megtörje a csendet és egy sajtótájékoztató keretein belül beszéljen a felfüggesztési időszakról és arról, hogyan élte meg a mellőzöttséget.