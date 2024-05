A találkozót 1-0-ra nyerte meg a Dortmund, de a második félidőben rengeteg helyzet volt, így lehetett volna akár 4-3 is a vége. Az eredmény nyilván a Dortmundnak kedvezőbb, de Edin Terzić biztosan elégedettebb lett volna, de a játékosai a nagy helyzetekből legalább még egyet gólra váltanak. Hasonló cipőben járhat Luis Enrique, a PSG edzője is, hiszen csapatának bőven megvolt az esélye az egyenlítésre, de ezen a napon a francia csapat lehet, hogy akkor sem lőtt volna gólt, ha reggelig tart a mérkőzés. A PSG ugyan minimális hátrányt szedett össze, de az egygólos vereség korántsem rossz a hazai visszavágó előtt, különösen mióta az UEFA 2021-ben eltörölte az idegeben lőtt gólok szabályát.

90 percre a Wembley-től

„Megérdemelten nyertünk, mert csapatként jó teljesítményt nyújtottunk. Több gólt is lőhettünk volna, de nekik is voltak lehetőségeik. Ezért is van rendben az eredmény. Sokat futottunk, de ez szükséges egy ilyen meccsen.

Ki kell érdemelni a Wembley-be jutást. Most már csak egy döntetlenre lenne szükségünk a visszavágón, de jövő héten is nyerni akarunk. Van egy kis előnyünk és egy jó lehetőségünk

– értékelt a DAZN kamerája előtt Edin Terzić, a Borussia Dortmund edzője.

Edin Terzić rendkívül büszke a csapatára

Fotó: Anadolu via AFP

„Ma top szinten játszottunk. Nagyon érett játékot mutattunk be, mindenki segítette a másikat.

Nem könnyű nyugodtnak maradni és a helyes döntéseket meghozni egy Bajnokok Ligája elődöntőben, de mi ezt hosszú időn keresztül jól csináltuk. Természetesen szeretnénk a Wembley-be jutni, de kedden Párizsban egy újabb kemény meccs vár ránk.

Ha be akarsz jutni a döntőbe, akkor Párizsban is helyt kell állnod” – mondta Mats Hummels, a Dortmund védője, aki a találkozó után megkapta a mérkőzés legjobbja díjat.

„Hihetetlen hangulat volt.

Mindig olyan érzés itt játszani, mintha 1-0-s vezetéssel mennél bele egy meccsbe. De sokat szenvedtünk. Voltak olyan szakaszai a meccsnek, amikor nagy nyomást gyakoroltak ránk. Ez elkerülhetetlen egy ilyen topcsapat ellen.

Most félidő van, még kilencven perc választ el minket a Wembley-től, úgyhogy alázatosak maradunk” – mondta a Dortmund győztes gólját szerző Niclas Füllkrug.