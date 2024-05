A Dynamo Berlinnek igazi szurkolói sem voltak, a dolgozó nép az NDK fővárosában az Union mellett állt, vidéken meg mindenütt őszinte gyűlölettel tekintettek rá. Ez a gyűlölet azért összekovácsolta a csapat kisszámú híveit, de érdekes módon a diktatúra ideológiájától nagyon távol álló, olyan szélsőjobboldali külsőségeket is előszeretettel használtak, amilyeneket a Kelet-Berlinben fogható nyugati tv-adásokban láttak. Így az a furcsa eset állt elő, hogy Stasi által kézivezérléssel működtetett csapat drukkereit náci jellegű megmozdulások miatt kellett időnként agyba-főbe verni. Gyakran úgy tűnt, hogy a Dynamo Berlin meccsein balhézók csak terepet kerestek a tombolásra-rombolásra, a klub nem is igazán érdekelte őket.

A Stasi-főnök „játékszere” viszont csak otthon működött igazán,

az egymás után 10 évben kierőszakolt-összecsalt bajnoki címet követően a bajnokok nemzetközi vetélkedésében többnyire „könnyűnek találtatott”. A sors ott szolgáltatott igazságot, mert a hazugságra, megfélemlítésre, terrorra épített Német Demokratikus Köztársaságban erre nem volt lehetőség.

Az 1988-ban zsinórban szerzett 10. bajnoki cím után két évvel az ország is, a rendszer is, és az azt kiszolgáló gépezet is a történelem szemétdombjára került, a csapat viszont új néven, BFC Dynamo, ma is létezik. A negyedosztályban.

A nevét BFC-re változtató, 10-szeres keletnémet bajnok Dynamo mai játékosainak a harmadosztályban való szereplés is álom

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP Photo by Andreas Gora

Akármilyen korban, és akármilyen körülmények közepette született az az 1982-83-as bajnoki cím, azért az tény:

a Dynamo Berlin volt az első német csapat, mely a mai rendszerű bajnokságban veretlenül ért a csúcsra.

Ezt senki nem veheti el tőle, és ezt érdemes tudni napjainkban is, amikor a német focitársadalom a Bayer Leverkusen nagy tette előtt emel kalapot. Továbbá azt se feledjük, hogy a Leverkusen bajnoki veretlen szériája jelenleg 34 meccses, miután a 2022-23-as idény utolsó fordulójában 3-0-ra kikapott Bochumban. Míg

a Dynamo Berliné 36 bajnokit számlált,

ugyanis a makulátlan évad előtt az 1981-82-es szezon 22. fordulójában kapott ki utoljára, majd legközelebb az 1983-84-es pontvadászat 7. játéknapján, Karl Marx-Stadt-ban.

Ám ez a zsinórban vereség nélkül megvívott 36 bajnoki mérkőzés nem német csúcs, mert a Bayern München a Bundesligában (!) produkált ennél hosszabbat: 2012. október 28. (Leverkusen ellen 1-2) és 2014. április 5 (Augsburg ellen 0-1) között 53 bajnokin nem talált legyőzőre.