Gulácsi Péter súlyos sérüléséből felgyógyulva kiszorított az RB Leipzig kapujából a német válogatottnál is számontartott Janis Blaswich-ot

Fotó: UWE ANSPACH / DPA

A védelmeket összehasonlítva néhány hónapja még nem kellett idegeskednünk, most viszont igen. Akkor is, ha a miénket nézzük, és akkor is, ha ellenfelünkét. Nekünk itt (is) kevés a minőségi focistánk. A németnek született Willi Orbanra az elmúlt években gyakran mondtuk,

sajnálhatják a németek, hogy „elhappoltuk” előlük.

Ez valamilyen szinten igaz most is, de néhány hónapja már nem annyira. Nem Willi teljesítménye miatt változott a helyzet. Orban két oldalára kell keresni 2+2 embert, mert felrakhatjuk mi bárhogyan a mágnástáblára a figurákat, a pályára bizony öt védőt kell küldeni Európa legjobb 24 csapata között. Amennyiben Lang Ádám egészséges, akkor kicsit csökkennének a kapitány gondjai, de még ekkor is van egy nagy kérdés a túloldalon:

Szalai Attila vagy Dárdai Márton?

Előbbi élete legrosszabb szezonján van túl, két Bundesliga-csapat két edzője nem bízott rá szinte semmit. Lehet azt mondani Magyarországról, hogy egyik sem ért a szakmájához, de nyilván mindkettő meg tudja indokolni, hogy miért nem bízott benne. Dárdaiban bízott edzője, ez persze nem túlzottan meglepő, hiszen az édesapjáról van szó, de a második „Dárdai-gyerek”

elfogulatlan trénernél is stabil játékos lett volna a Herthában,

és egyébként is tudjuk, az „öreg” Dárdairól, hogy ő mindenkivel szemben (így fiaival is) kritikus. Csakhogy csapata a Bundesliga2-ben is csak a középmezőnyben tengődött idén.

Willi Orban (Dárdai Mártonhoz hasonlóan) a magyar válogatottat választotta a német helyett.

Fotó: AFP / AFP or licensors/ Photo by Attila KISBENEDEK / AFP) / ALTERNATIVE CROP

Dárdai Márton korosztályos szinten szerepelt a német válogatottban, de amikor a magyart választotta felnőttként a hazafias érzéseken túl azt is motiválhatta, hogy mekkora a konkurencia ott. Négy, talán öt középhátvéd produkált ugyanis bombateljesítményt az elmúlt szezonban. A Real játékosa,

Rüdiger esetében ez évek óta nem meglepetés,

viszont Jonathan Tah-nak óriási szerepe van abban, hogy az újdonsült német bajnok, a Bayer Leverkusen olyan hosszú veretlen szériát produkált, mint soha egyetlen csapat sem a komolyan (és közepesen komolyan) vehető bajnokságokban a történelemben. Valószínűleg ők alkotják 4-2-3-1-es szisztéma esetén a német válogatott közepét. Amennyiben valamelyikükre nem lehet számítani, akkor a fiatal Nico Schlotterbeck léphet elő, neki óriási szerepe van a Dortmund BL-döntőig tartó menetelésében. Csakhogy ahhoz, hogy ő tökéletes teljesítményt nyújtson nagy segítséget kapott rutinos, világbajnok társától, Mats Hummels-től, ő viszont (várható, de érthetetlen módon) nem lett tagja a keretnek.

Nélküle viszont Schlotterbeck teljesítménye erősen kérdéses.

Viszont ha van Hummelsnél öt jobb a posztján (legalábbis Nagelsmann-kapitány szerint), akkor nagyon lehet irigyelni a németeket, bár sokan megkérdőjelezik, hogy a frankfurti Robin Koch-nak, vagy a stuttgarti Waldemar Antonnak inkább itt a helye, mint a dortmundi legendának.