A legkáromkodósabb magyar futballfilmet Svájc legyőzése után találták ki

Mészáros Ferenc a magyar kapuban csodálatosan védett

Fotó: Arcanum

Amely olyan nyomást gyakorolt a kelet-európai túrájának második meccsén is győzelemről álmodozó vendéggárda ellen, hogy attól a félidő közepére René Botteron megzavarodott, Nyilasi Tibor pedig vezetést szerzett. A legjobbkor, bár egy ilyen fontos mérkőzésen mindig jókor jön a gól.

Az egy nagyon jó magyar válogatott volt, és továbbra is diktálta a tempót.

Nyilasi Tibor a második félidő elején Fazekas László szögletéből megduplázta az előnyt, majd egy óra játék után fordított szereposztásban született meg a végeredmény. Nyilasi szöktette Fazekast, aki 10 méterről lőtt Erich Burgener kapujába. A hűvös októberi napon csodás győzelmet aratott a csapat, és utána a csapatkapitány, Nyilasi Tibor ezt mondta: "Végre egy mérkőzés, amelyre régóta vártunk. Az ilyen 90 percekért érdemes futballozni."

A magyar csapatban azon a mérkőzésen mindenki remek teljesítményt nyújtott, és még azt is megengedhette magának Mészöly Kálmán, szövetségi kapitány, hogy

3-0-nál újoncot avasson Kerekes György személyében, aki majdnem első labdaérintéséből gólt szerzett.

A szakvezetés jó érzékkel tett be a csapatba új játékosokat, a Svájc elleni meccs egyik legjobbja az a fiatal debreceni focista, Sallai Sándor (a most Svájc ellen készülő Sallai Roland nagybátyja) volt, aki másodszor lépett pályára a válogatottban, és a meccs tragikus szereplője, René Botteron nem is hagyta szó nélkül a produkcióját: