A „visszavágóra” december 12-én úgy került sor, hogy az Union produkált egy 9 meccses vereségszériát a Bundesligában, kiesett a Német Kupából, és a Real látogatásának idején már biztossá vált, hogy elbúcsúzott a BL-től is, míg a spanyol gárda már továbbjutott.

Az Union addigra edzőt cserélt,

története legsikerebb trénere, Urs Fischer távozott, és a meccsen az új főnök Nenad Bjelica nem számíthatott Hollerbachra, Bonuccira, Tousartra és Kaufmannra.

A német főváros játékosai felhúzták a futball berlini falát

3+5 emberrel, és sokáig olyan áthatolhatatlan volt az, mint anno a keleti hatalmak által kreált valóságos építmény. Ha pedig a labda túljutott a berlini falon, akkor annak kapuba jutását még mindig meggátolta Rönnow. A félidő hajrájában pl.

Luka Modric 11-esből sem tudott betalálni.

A szünet előtt viszont Kevin Volland a túlsó oldalon bejuttatta a labdát a Hertha stadionjának kapujába, ugyanis a kelet-berlini gárda a nyugati térfélen található Olimpiai Stadionban játszott a kis köpenicki pályája helyett. A Real persze nem akart kvázi-tétnélküli meccsen sem kikapni Németországban, ezért Joselu két gólt is fejelt, és a hajrára úgy tűnt helyre áll a világ rendje. Ám a kassai születésű Alex Kral egyenlített, ám

megint jött a berliniek számára a drámai vég(játék)!

Dani Ceballos lövése miatt maradt pont nélkül az Union Berlin a Real elleni két meccsen. Játékával nem is érdemelt egyet sem, de hősi harca megért volna akár kettőt is. Ha másra nem is lett volna jó, de a történelemkönyvek lapjain nem mutatott volna rosszul.

Joselu berlini két góljának (is) köszönhetően a Real őszi német ellenfelét mindkét meccsén legyőzte

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP

Az Union elbúcsúzott a nemzetközi porondtól, nem kizárt, hogy örökre, mert valószínűleg hamarabb szerepel majd a Bundesliga2-ben, mint a BL-ben. A bajnokság utolsó mérkőzésének 92. percében még úgy tűnt, hogy a másodosztály már ősszel ráköszönhet, de végül egy ekkor szerzett nagyon szerencsés góllal (a Freiburg ellen a kihagyott 11-es után a kipattanó labdát kapuba rúgva) nyert, így egyelőre maradhat a legjobb 18 német csapat között.