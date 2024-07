Az olimpia mezőnye kézilabdában és vízilabdában (is) úgy áll össze, hogy minden kontinens képviselője megmutathatja magát a nagy seregszemlén. Ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy korántsem a világ legjobb 12 (női vízilabdában: 10) csapata szerepel az ötkarikás játékokon, de ez a középmezőnyt képviselő válogatottaknak inkább jó, mintsem rossz hír. Mert így biztosabb a továbblépés a csoportból, és kényelmesebb dolog egy „vérre menő” nyolcaddöntőértékű meccs helyett kellemes edzőmérkőzést játszani.

ÖTNAPI CSÚCSFORMA

A minket érintő négy sorozat mindegyikében ugyanaz a lebonyolítás: két csoportba sorolták az olimpia résztvevőit, és körmérkőzések után a csoportok legjobb négy helyezettjei jutnak az egyenes kieséses szakaszba. Vagyis a negyeddöntőbe, és

a többség számára ott kezdődik az olimpia.

A mezőny másik részének viszont ott véget is ér. A torna összetételéhez hasonlóan lehet azon is vitatkozni, hogy ez a kiírás jó, vagy rossz, de ehhez kell alkalmazkodni.

A csoportmeccsek a nyolc továbbjutó közül 5-6-nak elvileg arra jók, hogy összecsiszolódjanak, de egy olimpia nem jégkorong vb, hogy a később nyolc közé jutó csapatok tagjai az első meccs előtt az öltözőben ismerkedjenek meg egymással.

Akkor mire jók a csoportmérkőzések?

A helyezkedésre, vagyis a minél jobb pozíció elérésére (ezt remek játékkal, sok győzelemmel lehet elérni), ugyanis a két csoport továbbjutói „keresztbe játszanak”, vagyis a csoportelső a másik társulat negyedikjével, a csoportmásodik a harmadikjával találkozik. Ezért zajlanak a küzdelmek az utolsó öt nap előtt.

Megy a számolgatás, mert nem mindig jó elsőnek lenni sem,

lehet három vereséggel is egy adott válogatottnak kedvezőbb ellenfelet kapni. A tökéletes megoldást úgyis utólag tudja meg mindenki, egy csapat lesz csak, amely biztosan elégedett lesz mindennel: a végső győztes.

Az aranyérmes ugyanúgy lehet egy bukdácsoló csoportnegyedik, mint egy sziporkázó, mindenkit lenyűgöző, 100%-os teljesítménnyel csoportot nyerő gárda.

VB-DÖNTŐ UTÁN OLIMPIAI FINÁLÉ?

Elvileg a magyar válogatottak közül a hölgy vízilabdázók útja a legegyszerűbb a legjobb nyolc közé, mert nekik csak egy vetélytársat kell megelőzniük ötcsapatos csoportjukban. Hollandia, Ausztrália, Kína, Kanada csapatával játszanak a lányok, az első kettő a mi válogatottunkhoz hasonlóan a női szakág feltalálása óta a világ élvonalában van, Kínát pedig azért nem illik lenézni, mert a tókiói olimpián kikaptunk tőle a csoportkörben (miután világszenzációt okozva legyőztük a verhetetlennek tartott Egyesült Államokat).

Ilyen az olimpiának ez a fázisa!

Ám olyan nincs, hogy Kanada gondot okozzon Magyarországnak. Természetesen vízilabdáról van szó, és nem a korábban említett jégkorongról. Illetve – ha már szóba került – lehet úgy is fogalmazni: amennyire egyértelmű egy magyar-kanada hokimeccs végeredménye, olyan egyértelmű egy magyar-kanada pólóé is, csak ellenkező előjellel. Egyébként az észak-amerikai csapat júniusban náluk (is) készült, ekkor rendeztek egy hivatalos meccset, ezt 14-7-re nyerte a Mihók Attila-Cseh Sándor duó által irányított magyar válogatott.

Ezzel a szakmai stábbal a lányok a dohai vb-n döntőt játszottak

úgy, hogy az egyenes kieséses szakaszban két meccset ötöspárbajban nyertek. Ezt nézhetjük úgy is, hogy mentálisan nagyon erősek, de úgy is, hogy hajszálon múlt már a legjobb négy közé jutás is. Rögzítsük tehát, hogy a csoportunk elsője, és harmadikja a papírforma szerint csak a döntőben találkozik az Egyesült Államokkal, a második már az elődöntőben megmérkőzhet vele. Persze egy vb-ezüstérmesnek nem kell félni senkitől!