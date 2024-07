Iker Casillas emelhette fel először a vb-trófeát a spanyol futball történetében Fotó: NurPhoto via AFP

3. 2024, Európa-bajnok

Az alapcsapat: Unai Simon – Carvajal, Laporte, Le Normand, Cucurella - Fabian Luis, Rodri – Yamal, Olmo, Williams – Morata.

Maximum a legjobb nyolc közé várták a spanyolokat az Eb-n, helyette lerakták egy újabb sikercsapat alapjait. Egy olyan együttesét, amely két év múlva a világbajnokságon is esélyesként indul, ezért jelöljük a képzeletbeli harmadik helyre. A csoportmeccseket kapott gól nélkül hozták le, az egyenes kieséses szakaszban pedig nem csak látványosan játszottak, de mentálisan is a riválisok fölé nőttek. Az utolsó négy meccsükön rendre túléltek olyan szakaszokat, amikor az ellenfél játszott lelki fölényben. A grúzok és a franciák vezettek ellenük, mindkétszer sikerült fordítania a spanyoloknak. A németek és az angolok pedig a második félidő hajrájában egyenlítettek, de pár percnél tovább egyikük sem tudta kihasználni a momentumot, a lelki fölényt. Mindkét esetben a spanyolok vitték be a „gyilkos szúrást”, az utolsó pillanatokban voltak képesek gólt szerezni Dani Olmóék.