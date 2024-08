Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad

„Hazánk már többszörösen bizonyított nagykaliberű világversenyek professzionális megrendezésében, most a Négyesfogathajtó Világbajnokság esetében is arra készülünk, hogy minden idők egyik legjobbját szervezzük meg” – mondta Lázár Vilmos, a Magyar Lovassport Szövetség elnöke, tizenkétszeres fogathajtó világbajnok. Hozzátette: „Az idei mezőny elképesztően magas színvonalú, hiszen ott lesz minden idők legeredményesebb hajtója, a tizenötszörös vb-győztes holland Ijsbrand Chardon és az utóbbi hat világbajnokságot sorozatban nyerő ausztrál Boyd Exell is. A rendező ország jogán Magyarország kilenc versenyzőt indíthat az eseményen”.

„A sportirányításban a Négyesfogathajtó Világbajnoksághoz hasonló nemzetközi sporteseményekkel fontos célunk, hogy hosszú távon is pozitív hatással legyenek a magyar sportra” – mondta Schmidt Gábor, a Honvédelmi Minisztérium sportigazgatási és fejlesztési ügyekért felelős helyettes államtitkára. Hozzátette: „Bízom benne, hogy a versenyen átélt élmények minél többeket motiválnak majd arra, hogy kipróbálják ezt a különleges sportágat és beépítsék életükbe a rendszeres mozgást. Szeretném megköszönni a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökségnek, a Magyar Lovassport Szövetségnek és az Állami Ménesgazdaság Szilvásváradnak azt a közös szervezőmunkát, amelynek köszönhetően jövő héten a világ legjobb fogathajtóit köszönthetjük Magyarországon” – tette hozzá Schmidt Gábor.

A program szeptember 4-én az állatorvosi ellenőrzéssel indul, az ünnepélyes megnyitó 18 órakor lesz. Szeptember 5-én és 6-án 10 órai kezdéssel a díjhajtást, 7-én a maratonhajtást, 8-án az akadályhajtást rendezik.

A szilvásváradi világbajnokság hivatalos díjszállítója a Herendi Porcelánmanufaktúra Zrt., amely évek óta támogatja a lovassportokat felvonultató rendezvényeket különleges és világhírű, egyedi porcelánjaikkal.

A világversenyre történt sikeres magyar pályázat eredményeként, a Nemzetközi Lovas Szövetséggel kötött rendezési szerződés alapján a Nemzeti Rendezvényszervező Ügynökség Nonprofit Zrt. készíti elő és látja el a sportesemény rendezési feladatait a Magyar Lovassport Szövetség sportszakmai közreműködésével. Az eseményhez az infrastruktúrát az Állami Ménesgazdaság Szilvásvárad biztosítja.