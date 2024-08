Immáron hagyomány, hogy az ősz beköszöntével érkezik a paksi ATOMfutás, mely az évek során az évszak egyik legvártabb sporteseményévé nőtte ki magát. Kicsik és nagyon, profik és amatőr sportolók egyaránt kipróbálhatják magukat a legkülönlegesebb, és a számukra legideálisabb versenyszámokban. A résztvevők különböző távokra jelentkezhetnek, a 600 métertől egészen a ¾-es marATOM-ig. Futás közben pedig elhaladhatnak Paks látványosságai mellett, sőt feljuthatnak a páratlan kilátást biztosító Sánchegy csúcsára, vagy akár a Paksi Atomerőműhöz is.

MVM Paksi Atomerőmű

Az ATOMfutás egyik legnépszerűbb ága a BrutálATOM, amely – ahogy a neve is sugallja – nem kispályásoknak való. Több kilométeren keresztül vizes árkokon, szalmabálákon és dombokon kell túljutniuk a legkeményebbeknek. Ez a versenyszám tavalyhoz képest több új elemmel is kiegészül, így a kihívást kedvelők mindhárom távon (kölyök, light és classic) találkozhatnak az olajhordókból felállított akadályokkal, de akár egy harckocsi vagy az 5 méter széles BrutálATOM bika is keresztezheti majd a résztvevők „útját”.

Idén a szervezők a frissítő állomásokat- ami már leginkább repoharakat használ- is továbbgondolták. Egyes állomásokon kisebb zenekarok, énekkórusok gondoskodnak majd a futók lelkesítéséről és a jó hangulatról. A jó kedv és a szórakozás nem csak a versenypályákon lesz garantált, így a családoknak is kiváló terep: olyan színes programok közül válogathatnak az érdeklődők, mint az ugrálóvárak, sportjátékok, és masszázs, de ninja akadálypálya, óriás társasjátékok, eurobungee, hennafestés és a gasztroplacc is az érdeklődők rendelkezésére áll majd az ATOMfutáson.

