Fotó: ADAM MARTINEK / Danubius Hotel Helia Episode étterem

Melyek a nemzetközi versenyek által támasztott jellemző sportolói igények?

A Danubius Hotels a koncentráció, feltöltődés, étkezés és rekreáció területén tud megfelelő hátteret teremteni egy versenyre készülő sportolói csapatnak.

Volt olyan nemzetközi verseny, ahol a szobákat privát TV hálózattal tettük virtuálisan is zárttá a külvilág eseményeitől, így biztosítva a versenyt megelőző koncentrációs időszak zavartalanságát. Az sem ritka, hogy naponta akár 100 kg jeget is kérnek a sportolók számára az edzések vagy meccsek utáni rekreációhoz. A Danubius Hotels a fitness termek felszereltségét és rendelkezésre állását is a sportolói igényekhez tudja igazítani. Idén a Danubius Hotel Heliában, saját szaunával, beépített sporteszközökkel felszerelt szobatípust, Lifestyle lakosztályt alakítottunk ki, 2024-től már ezek is a sportos vendégek vagy akár a sportolók rendelkezésére is állnak.

Az étkezés minden versenyző számára kritikus a versenyidőszakban, ezért a Danubius Hotels séfjei készen állnak arra is, hogy a sportolói háttércsapat dietetikai javaslatait figyelembe véve készítsék el a napi menüket. Az ételallergiára és intoleranciára vonatkozó jelzéseket nagy odafigyeléssel kezelik és munkatársaikat is tréningezik az egyedi igények kapcsán. A gluténmentes pékáruk minősége, növényi italok választéka is kimagasló a Danubius Hotels szállodáiban, hiszen, ahogy Liptai Judit mondja, sportteljesítmények múlhatnak rajta.

Nem ritka, hogy a mosodai csapat is taktikai meetingeket tart, hiszen a sportolók a masszázshoz, edzésekhez fejenként akár háromszor annyi törölközőt is igényelnek, mint egy átlagos utazó napi szükséglete. Nem beszélve az akár pár órán belül mosott és tisztított sportmezekről.

„Összességében minden az előkészülteken és a kollégák szakmai felkészültségén múlik a szállodában. Úgy gondolom, hogy sportoló vendégeink számára a személyzetnek láthatatlannak kell maradnia, hiszen akkor biztosak lehetünk benne, hogy mi, mint háttércsapat jól felkészültünk és számukra minden a sportról, a befektetett munka maximális megtérüléséről szólhat a versenyen. Az a célunk, hogy a Danubius Hotels több mint 50 éves szakmai tapasztalatával a nálunk megszálló sportolók teljesítményét támogassuk.” – avat be a háttérmunka részleteiben Liptai Judit – „A korábban meghatározó üzleti és konferenciaturizmus az elmúlt négy évben másfél év teljes csönd után gyakorlatilag a nulláról, fokozatosan épül újra. Meggyőződésem, hogy a sport olyan felértékelődött húzószektorrá erősödött a szállodai üzleti szegmensek között, ami további lehetőségeket rejt magában. Nagy vonzerőt jelent a magyar piacnak a nálunk megrendezett számos nemzetközileg is ismert és elismert rendezvény, sportesemény. Szerencsés, ha ezek szervezésénél körültekintően járnak el a rendezők és időben nem csúsznak össze, így átfedés és túlkereslet helyett inkább egy egyenletes lefedettséget és folyamatos érdeklődést tudunk biztosítani Budapesten.”