Julian Nagelsmann új csapatot épít az Eb után

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Ugyanis a kontinenstornán kulcsszerepet kapó játékosai közül háromra nem számíthat a jövőben. A június 19-i , Magyarország elleni meccsen már tudtuk, hogy a pályára lépő 16 német focista közül a fazonszabász, Toni Kroos az Eb után visszavonul, és sejthető volt, hogy a kapusposztot forradalmasító,

Manuel Neuer sem folytatja majd a válogatottban.

Az ő ilyen irányú bejelentése azóta hivatalosan is megtörtént, akárcsak a korábbi csapatkapitányé Ilkay Gündogané. A minden szinten (játéktudás, közösség összekovácsolás, mentalitás és szakmai alázat) pótolhatatlan Thomas Müller is már csak klubjában a Bayern Münchenben kíván a jövőben tevékenykedni. Aki látta a hétvégén utóbbi Freiburg ellen szerzett gólját, és hozzáállását, az nyilván azt mondja: erre az emberre még 50 éves korában is számítania kellene egy edzőnek!

Az elmúlt 15 év világszinten is

négy kimagasló focistájától köszönt el

a német válogatott stábja és a közönség. Ez a világ rendje, csakhogy az elmúlt évek nemzeti csapata a kapusposzton és a középpályán volt a legerősebb. És innen távoznak az említettek. Neuer hosszútávú utódja nem lehet a 32 éves Marc-André ter Stegen, és a néhány éve utódnak kikiáltott, a Bayern által megszerzett, de állandóan kölcsönadott Alexander Nübel is már 27 éves. Utóbbi a jövő emberéből lassan úgy lesz a múlt embere, hogy igazából soha nem volt a jelené.

Manuel Neuer (balra) és Marc-André ter Stegen hátat fordított egymásnak, többé nem készül együtt válogatott mérkőzésre

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP Photo: Federico Gambarini/dpa

Az említett négy búcsúzó mellett két olyan játékos is pihenőt kap az első két NL-meccsen, akire hosszútávon számít majd a szövetségi kapitány: Antonio Rüdiger és Leroy Sané. Ez így már jelentős változás a kevesebb, mint negyedéve vívott meccshez képest.

Gyengébb lesz így a német válogatott?

Erre a válasz: valószínűleg igen.

HOGYAN TOVÁBB, NÉMETORSZÁG?

Ám ne felejtsük: a kapuban világklasszis helyére világklasszis lép. Amennyiben a védelem tengelyében (Rüdiger távollétében) arra a Mats Hummelsre, aki élete egyik legjobb szezonján van túl, és az Aranylabda 30-as listájára is felkerült továbbra sem számít a kapitány, akkor ő nem fél a magyarok rohamaitól. Illetve úgy gondolja, Jonathan Tah mellé tud olyan társat találni, aki megfékezi a mi próbálkozásainkat. Nyilván nem lesz sok helyzetünk, de akár Nico Schlotterbeck, akár Waldemar Anton kerül a védelem közepére ott azért lehet keresnivalónk.

Ahogy szélen is sebezhető a német védekezés.

Amennyiben az új csapatkapitányt, Joshua Kimmechet jobbhátvéd posztra rendeli a szövetségi kapitány (ebből volt vita kettejük között, amikor Nagelsmann még Bayern-edzőként ténykedett), akkor a védekező középpályásokat is zavarba lehet majd hozni. Mert ezen a poszton is hiányzik egy kiváló focista, Leon Goretzka, akit ugyanúgy „üldöz” Nagelsmann, mint Hummelst. Amennyiben váratlan megoldással szeretne előrukkolni Nagelsmann, akkor

ide beteszi a Bayern fiatalját, Aleksandar Pavlovicot.

Ő egyébként az utolsó pillanatig tagja volt az Eb-keretnek is, ha nem betegszik meg, akkor kaphatott volna szerepet akár ellenünk is. Most ráadásul kisebb a kockázat, mint lett volna a kontinenstornán.