Szabadtéri sport: mutatjuk, mire kell figyelni, ha rossz időben is sportolnánk

Az egyre zordabbá váló időjárás nem csupán a sportesemények elmaradásáért lehet felelős az elkövetkező hónapokban, hanem kifejezetten veszélyes is lehet gyermekeink számára (is), pedig – ahogy mindig – ilyenkor is fontos az egészség megőrzése. A szabadtéri sport világában ugyanis több időjárási körülmény is kifejezetten veszélyes lehet – például a hőség, az erdőtüzek, vagy a hó. A jó hír azonban az, hogy a futás esőben, vagy biciklizés esőben, vagy egyéb sportolás is abszolút kivitelezhető, csak néhány egyszerű óvintézkedést kell tenni és szakértői tanácsot kell megfogadni és elkerülhetjük a legtöbb, rossz időből okból fakadó viszontagságot.

A mennydörgés baljóslatú hang, főként, ha fiatal sportolók biztonságát veszélyezteti szabadtéri sport közben. „Ha mennydörgést hallunk, a villám közel van” – hívja fel a figyelmet Scott McGinn, az Amerikai Sportorvosi Központ vezető atlétikai edzője. A szakember szerint a villámlást illik figyelemmel kell kísérni, hiszen függetlenül attól, milyen messze van, már az első jelek után érdemes biztonságos búvóhelyet keresnünk. A kék ég, vagy az eső hiánya nem jelent védelmet a villámlás ellen. Nem kell esni az esőnek ahhoz, hogy becsapjon a villám - figyelmeztet, lehet ez sport esőben, vagy sport szélben. A legkitartóbb futók, biciklisek, focisták a hűvösebb hónapokban sem hagynak fel tevékenységükkel, hiszen mindenük a szabadtéri sport

Fotó: Shutterstock/Maridav Biciklizés esőben, futás esőben, szabadtéri sport - így kell jól csinálni Az ún. „flash-to-bang” módszer a legegyszerűbb módja annak, hogy megbecsüljük, milyen messze is van a veszély. A villámlással együtt jár mindig a mennydörgés is, még akkor is, ha nehezebben hallható, mert távolabb van, vagy hallani egyéb zajt is a környéken. A módszer használatához számoljunk másodpercekben attól az időponttól kezdve, amikor meglátjuk villámlást a mennydörgés észlelése után, majd ezt a számot osszuk el öttel. A kapott eredmény mérföldben jelzi a villámok távolságát tőlünk. A villámzás szakértői azt javasolják; ha mennydörgést hallunk, kezdjük meg a felkészülést egy esetleges evakuálásra: hagyjuk félbe aktuális teendőnket, és irány a legközelebbi biztonságos hely, és maradjunk is ott további fél óráig legalább! Ez természetesen nem jelenti azt hogy nem lehet esőben futni, vagy esőben biciklizni, a mozgás minden formája támogatott egészségmegőrzés céljából, csak körültekintőbbnek kell lennünk. A villámcsapáshoz hasonlóan veszélyt jelenthet a sport extrém időjárásban, főként a kifejezetten szélsőséges hőmérsékletű napokon, amikor órákon át nagyon meleg, vagy hideg van, a sportbiztonságért felelős személyeknek mindig figyelemmel kell kísérniük a térségre vonatkozó időjárás-előrejelzést. Hideg időjárás esetén McGinn azt mondja, hogy ha a hőmérséklet 0 foknál kevesebb, a tevékenységet 45 percre kell korlátozni, ha pedig -10 fok alá esik a a hőmérséklet , el kell halasztani a tevékenységeket. Melegebb napok esetén McGinn azt mondja, hogy kövessük az időjárási figyelmeztetéseket, és használjuk az Országos Meteorológiai Szolgálat által biztosított hőindex táblázatot, hogy megtudjuk a valós hőérzetet.

Kellő körültekintéssel akár egész évben járhatunk biciklivel

Fotó: Shutterstock/Canetti Törölni kell minden szabadtéri sporttevékenységet, ha a hőmérők higanyszála eléri a 40 fokot. A biztonságos helyek teljesen zárt, masszív épületek. Vihar idején kerüljük a zuhanyozás vagy a vízvezeték hálózat használatát, és az elektromos készülékekkel való érintkezést! Ha egy stabil épület nem áll rendelkezésre, egy fémtetős és zárt ablakú jármű ésszerű alternatíva.

Ezek a legjobb búvóhelyek rossz idő esetén: Kicsi, fedett óvóhelyek

Esőbeállók, pihenők és piknikező helyek

Világítóoszlopok, és azok közvetlen környezete

Tornyok

Kerítések MINDIG óvakodjunk attól, hogy a terület legmagasabb pontján tartózkodjunk! Ha vihar esetén hirtelen búvóhely híján találjuk magunkat, keressük meg a legalacsonyabb pontot, és gyorsan menjünk oda, ezzel jár a sportolás rossz időben! Kerüljük a nyílt mezőket, a dombtetőt, vagy a gerinctetőt! Maradjunk távol a magas, elszigetelt fáktól vagy egyéb, magas objektumoktól! Ügyeljünk arra, hogy a kiválasztott területet lehetőleg ne árassza el könnyen az esővíz! Nyílt terepen guggoljunk alacsonyan valami szárazon, ami semmiképpen sem fém és tartsuk közel egymáshoz a lábainkat, és készítsünk magunkból a lehető legkisebb „célpontot”! Véletlenül se feküdjünk le a földre! Ha valakit pedig minden igyekezete ellenére mégis villámcsapás ér, végezzünk nála azonnali újraélesztést és haladéktalanul értesítsük a hatóságokat! Az esős időből fakadó természeti jelenségeken túl a magas hőmérséklet és okozhat komoly veszélyhelyzetet, hiszen ez görcsökhöz, kiszáradáshoz, hőgutához és akár súlyos egészségügyi problémákhoz is vezethet a sportolók számára. Nem is beszélve az egyre többször támadó erdőtüzekről, amelyek különösen károsak többek között légzőrendszerünkre is.

Éppen ezért kiemelten fontos, hogy nyári, szabadtéri sportevékenység esetén: Viseljünk laza, légáteresztő ruházatot!

Igyunk több vizet a szokásosnál!

Viseljünk fényvédőt!

Kerüljük az edzéseket vagy a játékokat a nap legmelegebb időszakában, és ellenőrizzük a helyi időjárási viszonyokat, előrejelzéseket!

Viseljünk maszkot a füst belélegzése elleni védelem érdekében! A szabadtéri sport az ősz beköszöntével egyre veszélyesebb lesz

Fotó: Shutterstock/Drazen Zigic Ahogy a forróság, úgy természetesen a hideg idő és havazás is bőven hordoz veszélyeket magában. Bár a hipotermia és a fagyás a leggyakoribb, a hidegben az olyan sérülések, mint az izomhúzódások és az egyéb betegségekre, vagy megfázásokra való hajlam fokozódhatnak. A hideg időben és hóban előforduló számos gyakori tünet elkerülése érdekében fontos, hogy:

Viseljünk megfelelő rétegeket, és rendelkezzünk hideg elleni védőfelszereléssel!

Viseljünk fényvédőt!

Szánjunk megfelelő időt testünk felmelegedésére és a lehűlésére!

Kövessük az időjárás-előrejelzést!



A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!