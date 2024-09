Immár a második Ladies Day Tournamentre készül a lenyűgöző szépségű Zalai-dombság lankáin kialakított, modern, 18 szakaszos, nagy golfpályás Zala Springs Golf Resort. Idén is csak nők üthetnek el a szombati versenyen, amiért a megérdemelt kupák mellett most is sok-sok támogató ajándéka, de ezúttal még egy jótékonysági golfruha-vásár is várja őket.

Alighanem kevesen tudják, hogy a magyar golf „szárnyalt” a két világháború között, a Horthy-korszakban. Jelentős, nemzetközileg jegyzett férfi golfozóink mellett volt egy nő, aki egész Európát maga mögé utasította. Ugyanakkor nem csak nők, a legjobban golfozó férfiak sem tudták legyőzni. Tizenkilencszeres magyar, ötszörös osztrák, négyszeres cseh bajnokunk, Szlávyné Hevesi Erzsébet 1926-ban a német országos női golfbajnokságon is első lett. Ezzel az Európai női golfozók ranglistájának az élére, a világranglistán pedig az ötödik helyre került. Ez nem kis teljesítmény, tekintettel arra, hogy az amerikaiak, a britek, az észak-európaiak (például a skandinávok) vagy Ázsia nagy golfnemzeteinek hölgy tagjai már ebben az időszakban is nagyon jól tudtak golfozni. Magyar bajnokunk öröksége először tavaly kelt életre Zalacsány tökéletes, álomzöld fairwayein és gyors greenjein az első Ladies Day Tournamenten. 2023-ban egy profi lett a verseny legjobbja. Az Egyesült Államokban golfozó Vadkerti Adél vihette haza a Magyarország legjobb női golfozójáról elnevezett kupát, a "Szlávy Hevesi Erzsébet különdíjat". Idén egy még szebb kupa várja azt, aki minden nőnél jobban játszik majd szombaton, vagyis a bruttó győztest. A tökéletes homokütést nem egyszerű kivitelezni

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Nagy köszönet és hála a Magyar Golf Szövetségnek, amely felismerte, hogy milyen fontos a női golfozó lét, amit támogat minket egy gyönyörű kupával” - mondja Turkovics Ilona, a Zala Springs Golf Resort klubkapitánya, a Ladies Day ötletgazdája az Origónak, és azt is gyorsan hozzáteszi, hogy a külföldi versenyekhez hasonlóan szeptember 21-én a nők is nagy hírveréssel és DJ-vel kezdhetik meg a versengést. Látványos show, gazdag ajándékok, tökéletes pálya Aki golfozik és játszott már a Zalai-dombság lankáin, tudja, milyen jó minőségű tud lenni a Zala Springs Golf Resort pályája. Sok nagy versenyünknek, a többi között időnként a junior országos bajnokságoknak és több nyílt bajnokságnak is helyet adó elütőket, fairwayeket most a női golfozókra kell felkészíteni. Egyelőre azt várjuk, hogy egy kicsit száradjon a pálya, mert szerencsére sok eső esett, aminek persze örülünk. Felül is vetettük egy kicsit a greeneket és a fairwayeket, úgyhogy a lehető legjobb állapotban lesz minden. Tökéletes körülményekkel várjuk a hölgyeket” – mondja a Zala Springs Golf Resort igazgatója, Gschwendtner Sonja, aki női vezetőként erős női csapatot gyűjtött maga köré. Azt is elárulja, azt szereti, ha a játékosok a 18-as lyuk után úgy lépnek le a pályáról, hogy egy jó kört játszottak.

másodjára ad otthont a zalacsányi pálya a női golfozók nagy versenyének

Fotó: Zala Springs Golf Resort „Bajnokságokról bajnokságokra nézzük a mezőny összetételét. Mi ehhez szoktuk a green sebességet beállítani a fő greenkeeperrel. Szerintünk az a jó pálya, amely a mezőnynek jól megjátszható és amin jó eredmények születnek. A single handikepesek persze annak örülnek a legjobban, ha nagyon gyorsan gurulnak a greenek. Lehet például 12-es greeneken is bosszankodni, csak nem érdemes. Sem a golfpályának nem érdemes ezt kivitelezni, ha nem profi a mezőny, sem a golfozóknak nem ad élvezetes játékot” – teszi hozzá, majd arról beszél, hogy általában 10-11-es közötti sebességet szoktak kialakítani. Egyébként a pályát is kitisztítottuk a II. Ladies Day Tournamentre. Nem csak a roughokat, hanem az oldalsó részeket, vagyis amennyire lehet, a fák alatti területeket is, hogy minél kevesebb legyen az az idő, ami labdakereséssel telik” - közölte Gschwendtner Sonja. Mi az a hendikep, azaz hcp? A játékoshendikep (player handicap) a golfjátékos potenciális eredményességét kifejező szám, amelynek nagysága fordítottan arányos a játékos képességével. Az eredményesebb játékosoknak kisebb értékű, a gyengébb játékosoknak pedig nagyobb értékű a hendikepszáma. A játékoshendikep teszi lehetővé, hogy a játékosok tájékozódjanak egymás képességéről, és az egymás elleni játékban az önmagukhoz mért eredményességet a játék során egymással összevessék. A játékoshendikep alsó értéke negatív szám, a felső érték pedig általában plusz 54-ig terjed. A játékos hendikepszámítása a játék során elért eredményből – Paarhoz viszonyított eltérésből – és a pálya hendikepértékéből kalkulálható, amely kalkulációhoz számtalan segédprogram ad lehetőséget, illetve a Magyar Golf Szövetség a versenyen részt vevő játékosok eredményeinek alapján kiszámolja, és a játékosok számára elérhetővé teszi a játékosok hendikepjét.

Forrás: Wikipédia Az a női golfozó pedig, aki magát képes a legjobb állapotba hozni szombatra, nagyon sok mindennel gazdagodhat. A győzelem öröme mellett értékes ajándékokkal kedveskednek neki a szervezők, de nem csak a bruttó győztesnek.

Vadkerti Adél a greenen 2023. augusztus 18-án az első Ladies Day Tournamenten

Fotó: Ladóczki Balázs - Origo Gyakorlatilag mindenki kaphat díjat, mivel idén is sokan támogatják a versenyt. A Mobil Fox komolyan beállt mögé, ahogy a DRK, a Swarovski vagy például a Balogh Óra Ékszer is, de még sorolhatnám a szponzorokat. Mindegyik kategória nettó három helyezése díjat kap és a bruttók is minden kategóriában kapnak díjat. Bár ebben az évben nem lesz annyi junior versenyzőnk mint tavaly a tanítás miatt, de három-négy gyerek azért velünk lesz. Őket külön fogjuk díjazni” – magyarázza Turkovics Ilona, aki úgy látja, a Ladies Day Tournament mára igazi női örömünneppé nőtte ki magát a férficentrikus sportágban. Mert nem kellenek golfözvegyek „Jóval kevesebben vagyunk, mint ők és nekünk, nőknek sokkal több dolgunk van az életben, tehát az időnk is kevesebb, hogy egy ilyen sportágat tudjunk űzni. Szombaton a golfozónők tudnak találkozni egymással. Ez fontos, hiszen nem mindenki indul ugyanazokon a versenyeken, sőt nem is mindenki szokott versenyezni, ezért ez egy társasági esemény is. Természetesen megtartjuk a fontos szabályokat, például azt, hogy hendikep sorrend szerint indulunk, komolyan vesszük a versenyt és szerintem mindenki arra törekszik majd, hogy a legjobb formájában legyen ezen a napon” – teszi hozzá az ötletgazda, aki büszkén dicsekszik azzal, hogy idén még egy jótékonysági golfruhavásárt is tartanak, amivel a NANE-t támogatják. Nem meglepő, hogy a női golfverseny női szervezői a férfiakról sem feledkeztek meg. Ahogy tavaly, idén is lesz egy páros verseny vasárnap, amin már a hölgyek kísérői is kiléphetnek a pályára velük együtt, de szombaton sem kell úgynevezett „golfözvegyként” a klubházban sörözgetve (amúgy ez sem hangzik rosszuk) várniuk a pályán jól szórakozó nőket. Szombaton az egyedül maradt férfiaknak fogunk egy longest drive-os versenyt tartani az 1-es szakaszon a női nagy verseny után. Csak azért, hogy érezzék, nincsenek elhanyagolva! Ők is nyerhetnek egy üveg bort szombaton, de ennél többet nem” - teszi hozzá Turkovics Ilona kacagva.

Golfozni, gyógyulni, feltöltődni Ugyanakkor annak a golfozó nőnek sem kell szomorkodnia, aki másnap inkább pihenne, mint golfozna a férjével, például feltöltődne a wellnessben vagy befizetne egy frissítő kezelésre. A Zala Springs Golf Resortban már ideje működik egy szolgáltatás, amely pont az erre vágyóknak kínál bőséges választékot. Ez egy egészséges életmód központ. Mindenkit szeretettel várunk, akit érdekel a hosszú élet titka, érdeklődik a több napos elvonulások, feltöltődések iránt” - mondja Kotsy Zsófia, az Evergreen Health marketing menedzsere és kiemeli a szolgáltatás komplexitását. Az Evergreen Healthben sok kezelés elérhető

Fotó: https://zalasprings.hu/hu/evergreen-health-center „A keletitől a nyugati terápiáig, például az akkupunktúrától a Hollywood-i sztárok kedvenc, sejtmegújító hatással bíró, infúziós kúrájáig minden elérhető nálunk és minden kezelésünket a vendégekre tudjuk szabni. Egy komplett orvosi csapat is várja a pácienseket az Evergreen Health-ben” – teszi hozzá, majd arról beszél, hogy az úgynevezett well-beinget, a jobb közérzetet segítő kúrák is elérhetőek náluk. Ahogy az is megoldható, ha valaki több napos kezelésre maradna. A Zala Springs Golf Resort mellett az egészségügyi részlegben is kialakítottak apartmanokat, amelyekben meg lehet szállni. Így még azon sem kell törnie egy Ladies Dayen golfozó hölgy fejét, hol aludjon, ha szeretne egyszerre sportolni, megszépülni és gyógyulni, vagy csak elvonulna egy kicsit a világ elől, mert a lenyűgöző szépségű Zalai-dombság szívében ezt is megteheti.

