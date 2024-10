Európa legjobb labdarúgócsapatainak listáján az első 15 nevét kb. 15 éve nem nagyon kell cserélni. A sorrendet időről időre igen, de az elitcsoportból csak időlegesen kerül ki egy-egy név, és új is csak ritkán érkezik. Az is Angliából (Manchester City) vagy Franciaországból (PSG), véletlenül sem tér vissza oda a korábban Bajnokcsapatok Európa-kupáját nyerő Crvena zevezda, a Celtic, vagy a Steaua Bucuresti, utóbbi már azért sem tehetné ezt meg, mert a nevét is elveszítette. Szezon elején mindig ugyanazt a 8-10 gárdát emlegetjük a végső győzelem esélyeseként, csak közülük van, amelynek több sanszot adunk, mint az előző évben, van amelynek kevesebbet. Az idei pontvadászat előtt talán a „nagyok” közül a legkiszámíthatatlanabb csapatnak a német Bayern Münchent, a korábbi hatszoros győztest tarthatta mindenki. Ez a tény azért is érdekes, mert a sorozat döntőjét az ő, azaz a Bayern München stadionjában rendezik, és ez különösen izgalmassá teszi a helyzetét.

A Bajnokok Ligájának idei döntőjét az Allianz Arénában, a Bayern München otthonában rendezik

Fotó: Only France via AFP / Only France via AFP/STEPHANE COMPOINT / ONLYWORLD.NET

A Bayern München az idei szezonban a tegnapi barcelonai fellépéssel együtt 11 tétmérkőzést játszott. A Bundesligát veretlenül, két döntetlennel vezeti, a Német Kupa eddigi egyetlen fordulóját Ulmban magabiztos győzelemmel tudta le, viszont a Bajnokok Ligájában három meccséből kettőt elveszített.

BAYERN MÜNCHEN: PÁLYAKEZDŐK KÍMÉLJENEK!

Nemcsak a barcelonai vereség miatt lehet kijelenteni, de nehezen képzelhető el idén a triplázás, sőt az is lehet, hogy a tavalyi évhez hasonlóan semmit sem nyer.

Vagyis 11 meccs után alig valamivel lehet többet mondani róla, mint a évad kezdetén.

Amitől minden Bayern-rajongó tartott a nyáron az az új edző személye. Bár Thomas Tuchelt sokan nem kedvelték, és úgy voltak vele: bárki irányíthatja a csapatot az új idényben, csak ne ő. Persze Bayern-szinten csak 15-20 edző jöhet(ne) szóba , így általános meglepetést okozott, hogy egy olyan trénerre bízták a társaságot, aki – finoman szólva – nincs ebben a 15-20-ban. Sőt, talán az 50-100-ban sem.

Hosszú edzőkeresgélés után Vincent Kompany irányíthatja a világ egyik legsikeresebb klubját

Fotó: Sven Hoppe/dpa (Photo by SVEN HOPPE / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

A Bayernt általában a kor legnagyobb edzői irányították az elmúlt 62 évben (mióta létezik a klasszikus „mindenki mindenkivel játszik kétszer” Bundesliga) a rövid időre beugró trénereket nem számítva csak Sören Lerby volt „nullkilométeres”, továbbá Udo Lattek és Jürgen Klinsmann érkezett klubcsapatnál szerzett tapasztalat nélkül. Közülük Lattek csodát tett (bár azokkal a játékosokkal az természetes volt a ’70-es évek első felében), viszont Lerby és Klinsmann csúnyán megbukott.