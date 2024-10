Ünnepre gyülekeztünk a Népstadionban. Megünnepelni fociválogatottunkat, mely sorozatban harmadszor is bejutott a világbajnokság végjátékába. Ez persze akkoriban természetes volt, bár sokan emlékeztek még a „mi időnk lejárt” kijelentéssel zárult marseille-i kudarcra, meg arra a végzetes fejesre, melyet Edström produkált, akit valószínűleg hazájában sem ismernek annyian, mint nálunk.

Nélkülünk rendezték az 1970-es, és az 1974-es világbajnokságot,

viszont ott voltunk 1978-ban Argentínában és 1982-ben Spanyolországban,. vagyis jogos elvárás volt a szurkolók részéről, hogy legyünk ott Mexikóban is, 1986-ban.

Az ütött-kopott, viharvert Népstadionba ünnepelni érkeztek a szurkolók 1985 májusában

Fotó: Roger-Viollet via AFP / Roger-Viollet via AFP/© Anne Salaün / Roger-Viollet

A négyfős csoportjában ezt az elvárást már öt játéknapon után teljesítette válogatottunk, hiszen minden meccsét megnyerte. A Ciprus elleni két diadal akkoriban kötelező volt, mégha az idegenbeli nagyon nehezen is jött össze, bár ez valamilyen szinten betudható volt a pálya botrányos minőségének. A vonzó kis szigeten még csak ismerkedtek a labdarúgással, lelkes amatőrökből verbuvált válogatott játszogatott egy olyan gyepen, melyről Mezey György, a mi szövetségi kapitányunk azt mondta évtizedekkel később egy tv-műsorban,

olyan domború volt, hogy a jobbhátvéd nem látta a balszélsőt.

Ausztriában és Hollandiában viszont remek talajú stadionban játszhatott válogatottunk. És mindkét helyen gyönyörű győzelmet aratott.

ÜNNEPLÉS HELYETT TÜNTETÉS

Az ausztriai sikerrel vált biztossá a világbajnoki részvétel, ez nemzeti 11-ünk egyik legemlékezetesebb győzelme, bár ehhez nyilván az is hozzájárult, hogy a televíziónak köszönhetően az egész ország láthatta, a szerencsésebbek már színesben is. Nem kérdés, hogy sok-sok ennél nagyobb diadal is volt a magyar válogatott történetében, de azok többsége „láthatatlan” maradt a fotelből szurkolók számára.

A „bécsi varázslatnak” viszont minden drukker szemtanúja lehetett,

és ez koronázta meg az 1984-85-ös menetelést.

A Hollandia elleni 1985. május 14-i találkozótól már csak azt vártuk, hogy a hab lesz a tortán. Majálisra gyűltünk össze a Népstadionban, volt itt minden ami májusban szokás, „zizi-bambi-körhinta”, az igazság kedvéért persze jegyezzük meg, az utóbbi helyett fúvószenekar és miniszoknyás lányok érkeztek.

A középkörbe hatalmas „Mexikó ’86” feliratot nyírt a kertész,

senki nem tudta elképzelni, hogy ez az este kudarccal végződhet.