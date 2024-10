Bertényi Bence és Ifj. Sárközi Richárd a sedin-i versenyen 2024 májusában

Fotó: Fotó: Id. Sárközi Richárd

"Most érzem azt, hogy beérett a gyümölcs, bár tavaly is voltak jobb, mínuszos eredményeim a többnapos versenyeken, de idén már volt egy mínusz 11-em is egy háromnapos versenyen és majdnem az összes versenyen mínusszal jöttem le a pályáról, egy-két kivétellel.

Nagy előrelépés ez a kvalifikáció.

Ez is egy visszajelzés nekem, hogy jó úton haladok, fejlődök és el fogok tudni jutni akár a DP World Tourig is” - teszi hozzá reménykedő magabiztossággal.

Tehetséges golfozónknak határozott terve van arra, hogyan érje el a következő lépcsőfokot. Azt mondja, a mentális felkészülésén nem fog változtatni, de többet szeretne külföldön golfozni, gyakorolni.

Adott esetben pszichológus segítsége mellett mentálisan csak úgy tud készülni egy golfozó, ha a pályán van”

– tette hozzá.

A kvalifikációt jelentő golfverseny után a csodálatos, máriavölgyi nagy pálya, a Pannónia Golf & Country Klub klubbajnoki címét is megszerezte, vagyis a Pannonia Masters bruttó kupáját is hazavitte. Nem is akármilyen eredménnyel! Az első napon 68-at, a másodikon 64-et játszott, vagyis -12-vel, pályacsúccsal zárta a kétnapos megmérettetést.