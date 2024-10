És hogy miért is kulcsfontosságú a folyadékpótlás? Hiszen a megfelelő mennyiségű folyadék nélkül egy sportoló sem tudja kihozni magából a maximumot! Edzés közben a szervezet jelentős mennyiségű folyadékot és elektrolitot veszít az izzadással, és ezek pótlása nélkül a dehidratáció kockázatát növeljük. A dehidratáció pedig csökkenti az állóképességet, lassítja a regenerációt, sőt akár sérülésekhez is vezethet. Az izzadás mértékét a hőmérséklet is nagyban befolyásolja. Amíg 4 fokban 300-500 ml/óra az izzadási ráta, addig 32 fok esetén az óránkénti izzadás mennyisége akár az 1 litert is meghaladhatja. A jelenlegi álláspont szerint átlagosan óránként kb. 400-600 ml folyadékot kellene elfogyasztani a nap folyamán.

Az intenzív felkészülési időszakban a napi folyadékbevitel elérheti akár a 3-5 litert is, attól függően, hogy a sportoló mennyi időt tölt edzéssel, milyen intenzitású a tréning, illetve ahogy azt már korábban említettük, hogy milyenek az időjárási feltételek. Az ásványvíz kiemelten jó forrása lehet a nátriumnak és más elektrolitoknak, melyek pótlása különösen fontos a hosszú edzések és versenyek alatt és után, hiszen a nátrium segít megőrizni a szervezet vízháztartásának egyensúlyát, és megelőzi az edzés közbeni izomgörcsök kialakulását is.

Fotó: Getty Images

Az intenzív edzések időszakán kívül az élsportolók étrendje és folyadékbeviteli stratégiái valamivel lazábbak lehetnek, de továbbra is nagy hangsúlyt kell fektetni az egészséges tápanyagok bevitelére és a megfelelő hidratációra. Nem csupán az edzések minősége, hanem a regeneráció is központi szerepet játszik a teljesítmény fenntartásában. Az izomzat helyreállítása, valamint az energia visszatöltése mind-mind a sikeres felkészülés alapjai. Az edzések intenzitásától függetlenül minden sportolónak oda kell figyelnie arra, hogy a napi folyadékbevitel folyamatosan optimális szinten maradjon. Ekkor a cél inkább a regeneráció, az erőnlét fenntartása, és a szervezet felkészítése a következő intenzív edzésszakaszra.