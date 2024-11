A terem két oldalán három-három óriási, henger alakú LED-fal található, amin Puskás Ferenc pályafutásának legszebb pillanatait vetítették ki

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

Puskás Ferenc talán legnagyszerűbb produkciója, hogy a BEK/BL-döntőben a mai napig egyedül ő lőtt négy gólt, 1960-ban a Real Madrid színeiben az Eintracht Frankfurt kapuját vette be ennyiszer. A terem két oldalán három-három óriási, henger alakú LED-fal található, amin Puskás Ferenc pályafutásának legszebb pillanatait, góljait vetítették ki, miközben régi meccsekről szurkolói bekiabálások mellett a híres rádióriporter Szepesi György hangja is felharsan. A magyar válogatott legendás alakjának karrierjének minden pillanatát tizenhat éves korától dokumentálták. A terem négy sarkában a háromszoros BEK-győztes támadó korábbi lakhelyeinek – Kispest, Zugló, Madrid, majd hazatérve a Várnegyed – egy-egy szobáját rendezték be korhű bútorokkal.

Puskás sportkocsija

A második szintre érve egy arany és fehér színekben pompázó, ovális terembe jutunk, ahol az Aranycsapat ereklyéi között sétálgathatunk. Az alapítók egyik célja a kiállítással, hogy emléket állítsanak az Aranycsapatnak, illetve kézzelfogható közelségbe juttassák a leghíresebb nemzeti tizenegy mezeit, futballcipőit, kupáit.

Az Aranycsapatnak is emléket állítottak a Múzeumban

Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd

A legendás tizenegy – Grosics, Buzánszky, Lóránt, Lantos, Bozsik, Zakariás, Budai II, Kocsis, Hidegkuti, Puskás, Czibor –tagjainak kivétel nélkül külön dedikált része van a teremben, ahol a mezek mellett leírást is találunk a pályán betöltött pozíciójukról, a játékstílusukról, a beceneveikről, és karrierjük legfontosabb állomásairól. Sőt, mindezekhez egy külön videopanelt is kapunk, ahol az Aranycsapat játékosainak legszebb megoldásaiban gyönyörködhetünk.

A harmadik emeleten a korábbi szintekhez képest borúsabb hangulat fogad minket, a kacskaringós folyósokon a magyar történelem legsötétebb időszaka tárult elénk. A sztálinista rendszerű totális diktatúrát kiépítő Rákosi-korszakban a labdarúgók életét is számos dolog nehezítette, de a borús mindennapokban Puskásék sikerei azért némi boldogságot tudtak csempészni a rezsim alatt szenvedő átlagemberek életébe. A LED-falakon korabeli újságcikkek tucatjai villantak fel, s árulkodtak arról, hogy Puskással az élen a sajtó megpróbálta lejáratni az Aranycsapat tagjait az elvesztett 1954-es vb-döntő után.