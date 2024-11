Egészség és szépségápolás

Lustaság fél egészség? Aligha. Ráadásul egy valódi férfi számára az egyik legkülönlegesebb kincse az egészsége. Így aki fejlődni szeretne ezen a téren, és szeretne sokáig élni, annak igenis adnia kell magára, karban kell tartani a karosszériáját, és nem szabad elbújnia az egészségügyi szolgáltatók exkluzív gondoskodása elől. Rendszeresen el kell zarándokolnia egészségügyi szűrésekre, és ha szükséges, igénybe kell vennie különböző szolgáltatók segítségét (dietetikus, személyi edző) is.

Okos befektetések

Az igazi férfiak manapság már nem a bélyeggyűjteményükkel hódítanak. Sokkal többen hisznek inkább az okos befektetésekben. Hiszen a pénzügyi tudatosság mára elengedhetetlenné vált, és valljuk be: a tervezhetőség, a kiszámítható anyagi biztonság megteremtésének képessége elég vonzó tud lenni.

Hello Nissan!

Mint ahogyan az is ellenállhatatlanná tesz egy férfit, ha igazán sportos vagy éppen egy klasszikus megjelenésű, de a legapróbb részletekig igényes kivitelezésű autóval jár. Hiszen ez egy remek eszköz az életben elért sikerek, valamint az egyéniség szemléltetésére, nem mellesleg egy jó autó könnyedén válhat az egyén szabadságának és ösztöneinek szimbólumává is. Ami egyfajta önbizalomforrást is jelenthet.

Pontosan a fenti tulajdonságokra erősít rá a X-trail e-Power e-4ORCE , amiről a karaktere alapján méltán gondolhatjuk, hogy kérdés nélkül bármilyen házba akár ajtóstul is beronthatna. Nem is véletlenül: a modell ugyanis a jellegzetes aerodinamikájával és az összetéveszthetetlen V-alakú hűtőrácsával a Nissan izgalmas formatervezési DNS-ét képviseli. A hibrid meghajtású crossover tele van olyan vezetéstámogató rendszerekkel, amelyek biztonságosabbá teszik a közlekedést (intelligens vészfékező rendszer gyalogos és kerékpáros felismeréssel, intelligens ráfutásos baleset megelőző rendszer, intelligens sávelhagyás jelzés és beavatkozás, intelligens holttér-figyelés és beavatkozás, intelligens éberségfigyelő rendszer, aktív mögöttes keresztirányú forgalom felügyelet) és a sofőr, valamint az utasok maximális kényelmét szolgálják (háromzónás légkondícionáló, elektromosan nyitható napfénytető, head up display 10,8”-os szélvédőre vetített képpel, kéz nélkül nyitható csomagtérajtó, elektromosan állítható vezető- és utasoldali ülés memória funkcióval, adaptív távolsági fényszóró) stb.