A ’70-es években került olyan távol egymástól a magyar és a német labdarúgó-válogatott, ahol talán most is van. Az 1966-os vb-n még a mieinknek komoly sansza volt a legjobb négy közé kerülésre, míg az NSZK döntőt vívott. Aztán az 1970-es és 1974-es vb-re már nem is tudta kvalifikálni magát a válogatottunk, míg a Nationalelf 1972-ben Eb-t, 1974-ben vb-t nyert. Viszont utóbbi 1978-ban csúnyán leszerepelt a világbajnokságon.

Bernd Hölzenbein gólt fejel Ausztria ellen, mégis a meccs után a németek szégyenkezve kullogtak haza az 1978-as vb-ről

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/usage worldwide, Verwendung weltweit

Az első csoportkörből úgy szenvedte tovább magát, hogy Lengyelországgal és Tunéziával is gólnélküli döntetlent játszott, a legjobb nyolc közötti kvartettjében (akkor még ilyen volt a lebonyolítás) két döntetlennel és egy vereséggel zárt, utóbbit Ausztriától szenvedte el. Vagyis hat vb-találkozójából csak egyet nyert meg.

ÓRIÁSI ÉRDEKLŐDÉS A MAGYAROK ELLENI MECCS IRÁNT

A mi válogatottunk ugyan egy körrel korábban búcsúzott 1978-ban, de egy bombaerős négyesben (Argentína, Olaszország, Franciaország, Magyarország) végzett pont nélkül. A kiesés után a Magyarországot a legtöbb meccsen, 117-en irányító, akkor 63 éves Baróti Lajost Kovács Ferenc váltotta, de túlzottan jól nem kezdte kapitányi tevékenységét. Csapata ugyan legyőzte a vb utáni őszön a Szovjetuniót, viszont

Finnországban 2-1-re, Görögországban 4-1-re kapott ki.

Utóbbi meccs 1978 október 29-én volt, vagyis bő két héttel a frankfurti, Németország elleni találkozó előtt.

Helmut Schön 14 évet követően a magyarok elleni meccs előtt búcsúzott a német szurkolóktól

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

A Német Szövetségi Köztársaság szintén kapitányt váltott a vb-égés után, a Barótinál egy évvel fiatalabb Helmut Schön, aki 139 válogatott találkozót dirigált, szintén átadta a helyét. Utódja, Jupp Derwall

Prágában 4-3-as győzelemmel debütált,

és első hazai meccsére 1978. november 15-én került sor. Magyarország ellen.

A mérkőzés iránt óriási volt az érdeklődés,

pillanatok alatt elkapkodták az összes jegyet.

Sajnos ez nem a magyar válogatottnak szólt. Ugyanis a találkozó előtt búcsúztatták a 14 év szövetségi kapitányi ténykedés után távozó Helmut Schönt.

Döbbentes, de a sikeres mester iránt érzett tisztelet miatt olyanok is megvásárolták a belépőjüket, akik Frankfurttól távol eső városokban éltek, és

eszükbe sem jutott „élőben” megtekinteni a 90 percet.

Ezen a novemberi napon minden Schönről szólt, a magyarok szinte csendben „osontak be” az országba. A reptéren ugyan a német szövetség illetékese várta a csapatot és mondott néhány kedves szót is, de egyetlen médium nem küldött munkatársat a vendégek közelébe.