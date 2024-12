A 2010-es világbajnokság előtti szezonban a német válogatottnál a következő években elsőszámú kapusnak gondolt Robert Enke öngyilkos lett, a felkészülés hajrájában pedig megsérült René Adler, így váratlanul a harmadikszámú jelölt, Manuel Neuer lett a „vb-kapus”. A még ma is aktív, de a jövőben csak a Bayern Münchenben szereplő kapus beugrása olyan tökéletesen sikerült, hogy a 2010-essel együtt nyolc egymást követő világversenyen az ő nevével kezdődött a Nationalelf összeállítása, az ezen tornákon a németek által játszott 40 meccs (20 vb- és 20 Eb-találkozó) közül 39-en végig védett, csak a 2010-es bronzmérkőzést „engedte át” Hans-Jörg Buttnak. Ehhez hasonló dominanciát a hat további óriás sem mondhat magáénak, de (Neuerhez hasonlóan) mindannyian védtek – más nagy meccseken túl – vb-döntőben is.

Az októberi Hollandia elleni meccsen Manuel Neuert (is) elbúcsúztatták a válogatottnál

Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP / dpa Picture-Alliance via AFP/picture alliance / firo Sportphoto

Nehéz megítélni, hogy a kapu „hétkezű óriásai” népszerűbbek Németországban vagy a „hét mesterlövész” (Fritz Walter, Uwe Seeler, Gerd Müller, Karl-Heinz Rummenigge, Rudi Völler, Jürgen Klinsmann, Miroslav Klose), de az tény, hogy a jelenben

nemcsak a gólvágók hiányoznak arrafelé, de a kapusposzt is kiadó.

Ez utóbbi talán a nagyobb gond. Mert a támadások sikeres befejezése megoldható vérbeli „kilences” nélkül is – elég csak a 2014-es világbajnok gárdára gondolni -- , de a német válogatott sikereinek az alapját mindig a stabil, elsőszámú kapus adta.

A NÉMET VÁLOGATOTT HÉT ÓRIÁSA

Már az ’54-ben világbajnok, Toni Turek, és a ’66-ban csak a (véletlenül vagy szándékosan) óriásit tévedő partjelző miatt vb-döntő veszítő Hans Tilkowski is meghatározó alak volt a kapuban, de a ’60-as évek közepén megjelenő Sepp Maier az

első „futball-celebek” egyike lehetett volna,

ha akkor már létezik ez a kifejezés. Azon túl, hogy kiváló kapus volt (95 válogatott meccsén 73 gólt kapott – ez messze a legjobb mutató a hét óriás között) más dolgokkal is felhívta magára a figyelmet. Néha extrém öltözetben jelent meg pályákon, volt, hogy

madarat próbált fogni a meccsen,

és nyilatkozatai is szórakoztatóak voltak. Kapusedzőként legismertebb tanítványa, Oliver Kahn más egyéniség, de akik ismerik őt vallják: a magánéletben egészen más habitusú, mint a pályán volt. Ahogy Toni Schumacher is bármilyen földöntúli parádékat mutathatott be pályafutása során a világ vele kapcsolatban egyetlen esetre emlékszik:

a Patrick Battistonnal való 1982-es ütközésre.

Kétségtelenül csúnya eset volt, de ez alapján megítélni (elítélni?) egy teljes karriert azért igazságtalan.