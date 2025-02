Robert Karlsson: a golf egyre inkább a sebességről szól

- Látsz akkor tehetséget a svéd golfban, mint te magad?

- Persze. Ott van Ludvig Åberg, aki a világranglista negyedik helyén áll és szerintem még lesz ennél jobb, hiszen még csak 23-24 éves. Ha jókor van csúcsformában, könnyen világelső is lehet, ő fantasztikus tehetség. Ugyanakkor más játékosaink is vannak, például ott van Jesper Svensson, aki tavaly került a tourba. Bahreinben már nyert egy versenyt, és most Amerikában játszik. de jól szerepelt Hawaiin is, az egyik első versenyén a PGA Touron.

Amikor én profi lettem, nagyon erős volt a svéd golf. Volt egy stabil svéd versenysorozat sok versennyel. Ma nincs ilyen és kicsit drágább lett a játék.

Korábban a svéd touron keresztül be lehetett kerülni a nagy európai versenysorozatokba, de most sokkal gyorsabban kell előrelépni, mert nagyon költséges az időhúzás. Manapság a jó fiatal játékosok inkább egyetemre mennek. Régen 50-50% volt az arány, mert a svéd tourból is meg lehetett élni. Ha Svédországban lakott valaki, az jó út volt Európa felé, de manapság az egyetemek sokkal fontosabbá váltak és ha tehetséges vagy, fizetik a tanulmányaidat is. Ha pedig nem jön be a golf, legalább van egy diplomád. Szóval most ez az irány népszerűbb Svédországban. Az egyetemi pályák is nagyon jók, így sok fiatal játékos innen indul el.

Fotó: Ross Kinnaird / Getty Images/Ras Al Khaimah Championship 2025 - Day One

- Miért fontos, hogy itt légy a DP World Tour-on?

- Számomra ez nagyszerű lehetőség és a többi svéd játékossal is szívesen találkozok, de a DP World Tour az európai golfozók számára is nagyon fontos. Ha a világ egyetlen fő golfversenye a PGA Tour lenne, az nagyon nem lenne jó. Szükségünk van az európai tourokra, és ha Ausztrália, Dél-Afrika és Ázsia is ilyen erős golf versenysorozatokkal rendelkezne, az igazán nagyszerű lenne. Rengeteg fiatal szeretné kipróbálni ezt a sportot és karriert építeni belőle. Ha az egyetem után csak a PGA Tour maradna lehetőségként – vagyis vagy az, vagy a semmi –, illetve ha csak egy nagyon drága alternatíva létezne, akkor sok játékos eltűnne a rendszerből.

Ez a golf egyik nagy erőssége: ha valaki igazán tehetséges, ebből meg is tud élni, ami könnyebbé teszi az egészet, mert különben az ember rá lenne szorulva állami támogatásra vagy szponzorokra – ahogyan sok más sportágban, például Svédországban a síelésben.

Ha nem vagy a svéd síválogatott tagja, nagyon nehéz dolgod van, mert az állami támogatás és a szövetségi szponzorok nélkül nem igazán lehet versenyezni, és ott nincs olyan pénzdíj, mint nálunk, ha nem vagy a legjobbak között.

A golf pénzdíjazási rendszere és felépítése segít abban, hogy az ember saját maga alakíthassa a karrierjét.

Egy nyugat-európai golfozó nem függ attól, hogy egy jó edző felfigyel-e rá, vagy hogy egy megfigyelő lát-e benne potenciált, mint például a futballban. Sokkal önállóbb, és szerintem ez nekem is nagyon jól passzolt. Ez a sportág egyik nagy erőssége. Ezért is van annyi pénz benne, mert könnyebben vissza tudjuk adni a támogatóknak.