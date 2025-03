– A hazai golf képes lehet a tenisz nyomába lépni, és hasonló módon, szinte a semmiből újra felépíteni önmagát?

– A tenisz azért nem teljesen a nulláról indult, hiszen volt egy-egy világszerte ismert játékos az ötvenes, hatvanas években. Körmöczi Zsuzsa vagy Gulyás István sikereiről az „átkosban” is beszámoltak, róluk azért lehetett olvasni, ám a golf esetében nagyon nagy a csend, a nyolcvanas évekbeli újraindulása óta nem történt látványos előrelépés, márpedig jól látható, érzékelhető médiamegjelenés nélkül nincs sem marketing, sem szponzor, a potenciális támogatók sokszor azt sem tudják, hogy eszik vagy isszák a golfot. Szóval, szilárd és széles alapok nélkül az eredményekre is hiába várunk. Hosszú távon remek befektetés lenne utánpótlásprogramok kialakítása, hiszen ezek biztosíthatnák a folyamatos fejlődést. Jelenleg azonban az ifjú tehetségek előrejutását elsősorban a szülők segítik, már amennyire a pénztárcájuk engedi. Mellesleg a hajdani Csehszlovákiában is afféle „nemszeretem” dolog volt a golf, most mégis tízezrek játsszák. Amerikáról ne is beszéljünk, ahol már-már tömegsportnak számít, a profi versenyeket milliók követik a tévében, és hat-hét éve az arizonai Phoenixben az egyik szakasz köré húszezres impozáns lelátót húztak fel, ahol futballmeccsekhez hasonló a hangulat.

– A legtöbbünknek a golfról Tiger Woods és a dollármilliók ugranak be. Az éljátékosok nyilván vagyonokat keresnek, de vajon a ranglista ezredik helyezettje is megélhet belőle?

– Tiger Woods külön kategória, akinek kezdetben még az afrikai, ázsiai gyökerei miatti hátránnyal is meg kellett küzdenie, de így is a világ legjobbja lett. Kitartásának köszönhetően a kétezres évek elejétől, közepétől a világ legjobban kereső sportolója lett, aki óriási tehetségét atlétikai képességei szüntelen fejlesztésével párosította, és bárkinél messzebbre tudott ütni. Nem csoda, hogy manapság már kiemelt figyelmet fordítanak az erőnlétre. A pénz..., nos, a világranglistán 8600 játékost jegyeznek, a hétezredik aligha ebből él, de az ezredik hely környékén álló is nagyon szépen keres.

Ha 20-30 tornán vesz részt és a közepesnél jobban szerepel, akár félmillió dollárt is zsebre tehet.

Nem beszélve az élen állók sok-sok milliójáról.