A zárószakasz egy igazi durranással kezdődött, Bubba Wallace állt az élre 12. kör megtétele után és felbukkant a tízben Chris Buescher is némi meglepetésre. Blaney a kiállást követő visszaesést hamar le tudta dolgozni, rohamtempóban közeledett a Wallace-Larson duóra, minden jel arra utalt, hogy ha egy hosszú zöld zászlós időszak következik, akkor ismét az élre tud állni.

Ekkor jött a dráma, Blaney motorja felrobbant, az elmúlt három futam során már másodszor, ezzel a Penske egy újabb remek alkalmat szalasztott el a győzelemre.

"Semmilyen figyelmeztető jel nem volt. Amikor az egyenesben teljes gázt adtam, egyszerűen megadta magát. Szívás...Bizakodóak maradunk, a jó hír, hogy hétről-hétre gyors autókat hozunk, ennél többet nehéz kérni" - mondta a futam után.

Hiába indult Larson az élről a takarítást követően, hamarosan a negyedik helyen találta magát egy pozícióval Hamlin előtt, míg az élen Wallace és Bowman csatáztak a vezető helyért. Larson 16 körrel a vége előtt gyújtotta be a rakétákat és hiába volt mindenki azonos stratégián, ismét úgy tűnt, hogy a Hendrick Motorsports pilótájának sokkal frissebb abroncsai vannak. Amit az 5-ös bemutatott az utolsó körökben, azt nem lehet máshogy jellemezni, mint egy mesterkurzus a vetélytársaknak. Rajta kívül senki más nem tudott olyan eredményesen autózni milliméterekre a fal mellett, még ha ez azzal is járt, hogy legalább háromszor festéket cserélt a fallal. Tízzel a vége előtt már érezni lehetett, hogy Larson utol fogja érni Boweman-t, sokkal jobban tudott kigyorsítani a kanyarokból és az utolsó 6 körön belül végzetes hibába kényszerítette riválisát.

Ezt elrontottam. Láttam az 5-ös autót közeledni (Larson) és megpróbáltam többet mozogni, az előzés előtt pedig nekicsaptam a kocsi oldalát a falnak - nyilatkozta a futam utáni interjúban.

Ugyan Boweman nagyot hibázott, de még enélkül is csak idő kérdése volt, hogy Larson elmenjen mellette, így összességében azért nincs ok a panaszra, a második helyen zárta a futamon. Volt számos pozitív meglepetés is, a Spire annak ellenére is a legjobb tízben tudott végezni Haley révén, hogy a legerősebb autójuk, Carson Hocevar elektronikai hiba miatt volt kénytelen kiállni. Chase Briscoe negyedik helyével végre megmutatta, hogy képes lehet futamgyőzelemért harcolni, de Buescher és Preece helyezése is megsüvegelendő. Daniel Suárez számára ez a hétvége is kudarcként zárult, egy teljesen korrekt helyezést dobott el azzal, hogy önhibájából megpördült a boxutcában.