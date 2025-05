Sokakban felmerülhet a kérdés, vajon érdemes-e egyénileg bármit is tenni, hiszen a fenntarthatóság, a tudatos életmód túl nagy és túlságosan távoli, megfoghatatlan dolgok. És ha hozzá is kezdene valaki, mit csináljon? Az első kérdésre egy határozott IGEN a válasz: ahogyan a folyók vize cseppekből tevődik össze, úgy a nagy változásokat is létrehozhatják az apró lépések. A változást azért is érdemes kicsiben kezdeni, mert a túlságosan nagy célok kitűzése szorongáshoz vezethet. A fenntarthatóság ügyét előmozdíthatjuk szórakoztató és hasznos hobbi formájában is: így nem csak a környezetünkkel tehetünk jót, de önmagunkkal is. A fenntartható életvitel nem csak a körülöttünk lévő környezetre vonatkozik, de önmagunkra és a kapcsolatainkra is: nem csupán az erőforrásainkkal, a javainkkal kell tudatosan bánnunk, de saját magunkkal is. Új, hasznos dolgokat tanulni, ezeknek köszönhetően pedig alkotni, értéket teremteni, önmagunkat értékesnek tartani, illetve új közösségek részévé válni, kapcsolatokat építeni: ezek mind hozzájárulnak a személyes, lelki és mentális egészségünkhöz.

A klímaváltozás és annak következményei miatt ma egyre többek által megélt kiszolgáltatottság érzését képesek lehetünk csillapítani, nem csak magunkban, de a körülöttünk lévőkben is. Ha mindenki csak egy kicsit nagyobb odafigyeléssel használná ki a saját lehetőségeit, az már érdemi változásokat idézhetne elő a világban. Az egyének számára is elérhető fenntarthatósági megoldások személyes megtapasztalása ültette el bennem az Alkotó Energia program ötletét

– osztotta meg Iványi Krisztina.

Fotó: MVM Paksi Atomerőmű Zrt

A Paksi Atomerőmű Alkotó Energia programja 2016-ban azért jött létre, hogy támogassa a környezettudatosságot és a hulladéktermelés csökkentését. Mindemellett fontos volt a meglévő értékek megőrzésének elősegítése, népszerűsítése és a Csináld magad! mozgalom eszméje, amit országos bútorfestő és újrahasznosítási pályázatokkal milliókhoz sikerült közelebb vinni. Ennek az egyik kiemelkedő szócsöve egy hiánypótló, ingyenes, print magazin lett, amelynek népszerűsége igazolta az ötlet hasznosságát, így az eredeti szándékot továbbfejlesztve és kiterjesztve a fenntarthatóság szélesebb körére, illetve a körforgásos gazdaság gondolatkörére is, 2023-ban létrejött az ÚJRA!Alkotó energia weboldal, amely önmagát online tudatoséletmód-magazinként határozza meg.